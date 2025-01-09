Sergen Yalçın'dan ligi sallayan futbolcuya olay sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sergen Yalçın'dan ligi sallayan futbolcuya olay sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder

Geniş Video İzle

Sergen Yalçın, Süper Lig ekibi Eyüpspor formasıyla 19 maçta 9 gol ve 5 asistlik skor katkısıyla oynayan Ahmed Kutucu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Kutucu hakkında ''En fazla 3-4 milyon euro eder, o paralar iyidir diye düşünüyorum. 10 milyon euroya Ahmed Kutucu'yu alacaksın da kaça satacaksın?'' dedi.

09.01.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu sezon Süper Lig ekibi Eyüpspor formasıyla 19 maçta 9 gol ve 5 asistlik skor katkısıyla oynayan Ahmed Kutucu, Süper Lig devlerinin radarına girmişti.

Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Kutucu için konuşulan 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Yalçın, "Eyüpspor, Ahmed Kutucu için çok iyi rakamlar ister benim tahminim. Sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi şu anda Ahmet Kutucu, seyrediyorum maçlarını. İyi koşuyor, mücadele ediyor, fizik gücü var. Ceza alanı içinde sürekli gol atıyor. Arzu edilen bir oyuncu görüntüsü var" dedi.

"EN FAZLA 3-4 MİLYON EURO EDER"

Kutucu'nun çok fazla etmeyeceğini söyleyen Yalçın, "Eyüpspor'un isteyeceği bonservis de önemli. Ben, Türkiye liginde futbolcuların çok büyük paralar edeceğini düşünmüyorum. En fazla 3-4 milyon euro eder, o paralar iyidir diye düşünüyorum. 10 milyon euroya Ahmed Kutucu'yu alacaksın da kaça satacaksın? 50 milyon euroya mı satacaksın bir yere mesela. Oradan bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın\'dan ligi sallayan futbolcuya olay sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder

Sergen Yalçın, Eyüpspor, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan ligi sallayan futbolcuya olay sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Neset null:
    sergen çok doğru söylemiş anca o kadar eder Türkiye piyasasında 27 0 Yanıtla
  • Volkan null:
    çok bile demiş 25 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU 8TAŞ VE ŞİKEDEN BAHCE NIN ESKI MODASI GEÇMİŞ TIPLERI ADETE MIKSER OLMUSLAR TÜRK FUTBOLUNU KARIŞTIRIYOR SERGEN, UMIT , OKAN, SINAN, TEK DERTLERI İMPARATOR OKAN BURUK UN HAZIMSIZLIGI 12 6 Yanıtla
    heyula 41:
    Tamam 6alata5aray g5 0 0
    heyula 41:
    G5 6ALATA5ARAY tamam yelloz 0 0
  • Aydin Yildiz:
    biz onu 500 e bağlayalım herkes mutlu olsun dayı :) 15 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    750 bin eurodan fazla etmez sen futboldan falan anlamıyorsun sergen 1 9 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Sergen yorumcu değil mikser Senide biliyoruz ne başarın var Tüpçü başkanken Beşiktaş 1 golle şampiyon oldu 5 3 Yanıtla
  • Mehmet Ceylan:
    3 kuruşluk oyuncuya 10 lira veriyorlar sonrada dünya kadar borçları var. Nasıl iflas etmiyorlar anlamış değilim. Gelirlerinin büyük çoğunluğu borçlarının faizine gidiyor. Başarı var mı. Bence hiçbir başarı yok. Young Boysa eleniyoruz 2 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    doğru 1 m yeter 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:33:57. #1.13#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan ligi sallayan futbolcuya olay sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.