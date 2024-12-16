Sergen Yalçın'dan bomba Hasan Arat itirafı: Başkan olmadan beni aramıştı - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'dan bomba Hasan Arat itirafı: Başkan olmadan beni aramıştı

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve efsane futbolcusu Sergen Yalçın, bir spor programında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın, başkan olmadan kendisine teknik direktörlük teklif ettiğini, ancak başkan olduktan sonra bir daha kendisini aramadığını iddia etti.

16.12.2024 11:55  Güncelleme: 12:08
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın efsane teknik direktörü ve eski futbolcusu Sergen Yalçın, bir spor programında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

"BAŞKAN OLMADAN ÖNCE BENİ ARADI"

Yalçın, Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın, göreve gelmeden kısa bir süre önce kendisiyle iletişime geçtiğini ve takımı yönetmesi için kendisine söz verdiğini açıkladı. Ancak, Arat'ın başkan olduktan sonra bir daha kendisini aramadığını belirtti.

Yalçın, canlı yayında şunları söyledi:

"Hasan Arat, başkan olmadan bir ay önce beni aradı. 'Hocam, senden başka bir teknik direktör düşünmüyoruz. Allah aşkına kimseyle anlaşma' dedi. Ben de 'Tamam başkanım, sen bir göreve otur, konuşuruz' dedim. Ama sonra bir daha aramadı."

Hasan Arat'ın göreve gelir gelmez Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirmesi, hem camiada hem de taraftarlar arasında tartışmalara yol açmıştı. Ancak Hollandalı teknik adamın aldığı kötü sonuçlar, Beşiktaş'ta kriz yaratmış ve hem Arat hem de van Bronckhorst görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ta şu an geçici olarak başkanlık görevini yürüten Hüseyin Yücel, geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın'a takımın başına geçmesi için teklif götürdü. Ancak Yalçın bu teklifi reddetti. Beşiktaş taraftarının bir kısmı, Yalçın'ın yeniden takımın başına geçmesini isterken, diğer bir kesim, farklı bir teknik adamla yola devam edilmesi gerektiğini savunuyor.

Sergen Yalçın\'dan bomba Hasan Arat itirafı: Başkan olmadan beni aramıştı

Sergen Yalçın, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan bomba Hasan Arat itirafı: Başkan olmadan beni aramıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    senin devrin artık kapandı Beşiktaşta sergen efendi reklamını başka yerde yap artık 9 18 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    turkiye de teknik direktör 3 yada 5 maça bakar sergen Yalçın yerli hocalar arasında ilk 5 girer futbolcular ruhsuzsa morinyada gelse boş şampiyon gs ligin rengi az çok belli sanki 5 3 Yanıtla
  • Veda Caferoğlu:
    Taraftar tepkisini aldı, yaptığı yanlışın farkına vardı, Kendini bir şekilde taraftara haklı çıkarmaya affettirmeye çalışıyor. Sen orda oturmaya devam et keyfine bak herkese salla paranı al. Beşiktaş kimsenin oyuncağı değil olamaz... Beşiktaş bir kişiye muhtaç olmadı olamaz... 5 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş tan bundan sonra birşey olmaz 0 3 Yanıtla
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