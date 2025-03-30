Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur

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Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından Sergen Yalçın, şampiyonluk tahminlerini paylaştı. Yalçın, "Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçı zor kazanır. Bu dediğimi de unutma. Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Galatasaray lig bitene kadar 4 puan kaybeder" dedi.

30.03.2025 10:35  Güncelleme: 10:45
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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şanslarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"ARTIK KIRILGANLAR"

Ekol TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yalçın, "Galatasaray; Bodrum, Eyüp ve Sivas 3'lüsünü kolay geçer. Son 4 maça geliriz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer.

Samsun maçı hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsun çok iyi zamanında olmayabilir, Galatasaray'da değil. Galatasaray çok iyi durumda değil. Artık kırılganlar, kaybettiler ve artık kırılganlar. Artık her yerde başlarına bir şey gelebilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray içerideki maçları kazanırlar. Fenerbahçe kalan 9 maçın 5'ini kazanır. Burada 3-4 tane maç sallantıda. Trabzonspor maçı var, Beşiktaş maçı var, Başakşehir deplasmanı var. Belki Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanları biraz olabilir. Öbürlerini kazanır" dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Puan farkı hakkında da konuşan Yalçın, "Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 9 maçı var. Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır. Samsun, Trabzon ve Göztepe... 3 maçı var. Diğer maçları kazanır. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan sonra içeride Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir maçları zor. Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçı zor kazanır. Bu dediğimi de unutma. Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Galatasaray çünkü lig bitene kadar 4 puan kaybeder" dedi.

Sergen Yalçın\'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yaman Auto:
    yeni mesleğin fal bakmak mı mk 18 4 Yanıtla
  • Yasin s:
    Bi karar ver artık Sergen kim şampiyon olur. 16 2 Yanıtla
  • 114273:
    Ağzın bal yesin 10 6 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bir gün önce gs şampiyon olur ertesi gün fener şampiyon olur. Nasıl futbol adamısınız siz ya avantaj hala gs de bunu unutuyorsunuz yorum yaparken. 10 1 Yanıtla
  • Sakin Su:
    Abdülkerim Okan a gider yapıyorsa gs nin şampiyon lupu hayal, takım içinde sıkıntı var demektir 2 6 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Tüm bu çabalar ligin heyecanını devam ettirmek yoksa bu ligin şampiyonu Cimbom.Senelerdir aynı senaryo.Para olan yerde muhakkak dalavere vardır 3 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    salak salak yorum yapıyorlar bunlar yahu, fb bütün maçları kazanırsa GALATASARAY 2 maç daha kaybederse fb şampiyon olur. olasılıklardan bahsediyor, bizim eşek sergen 3 0 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Yani Sergen diyorki Beşiktaş'ın gücü fenere yetmez yetsede oynamaz maçı verir fenere 0 1 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Sergen anlamaz bu işlerden sen bunu altılı ganyan tahmini zannettin galiba yada kulaklar kepçe belkide gaipten ses alıyordur 0 1 Yanıtla
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