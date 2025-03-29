Sergen Yalçın'dan çarpıcı Galatasaray kehaneti - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'dan çarpıcı Galatasaray kehaneti

Sergen Yalçın\'dan çarpıcı Galatasaray kehaneti

Sergen Yalçın, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray'ın son haftalarda puan kaybedeceğini iddia eden Yalçın, ''Sona kadar Galatasaray her maçı kazanarak gidemeyecek. En az 1-2 maçta daha puan kaybedecek'' dedi.

29.03.2025 13:47
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Ünlü yorumcu Sergen Yalçın, Beşiktaş- Galatasaray maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray için çarpıcı bir iddiada bulundu.

"KAÇ MAÇ KAYBEDECEK?"

Ekol TV ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "Acaba sürpriz bir puan kaybı olacak mı? Biz şimdi hiç sürpriz puan kaybını konuşmuyoruz. Galatasaray ne yapacak, 5 maç mı kaybedecek? 29 haftada hiç mağlup olmamış bir takım kalan 9 haftada kaç maç kaybeder. Soru bu, çok basit bir soru" dedi.

"HER MAÇI KAZANARAK GİDEMEYECEK"

Açıklamalarına devam eden Yalçın, "Ben puan kaybedecek dedikten sonra 4 veya 6 puan kaybetti zaten. Sona kadar Galatasaray böyle her maçı kazanarak gidemeyecek. O olmayacak. En az 1-2 maçta daha puan kaybedecek. Zaten ben 8-10 puan arası kaybeder dedim. 8 veya 10 puan arası kaybedecek her türlü" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DE KAYBEDİYOR"

Fenerbahçe hakkında da konuşna Yalçın, "Önemli olan Fenerbahçe kazanarak gelip, gümbür gümbür, o arayı kapatıp öne geçebilecek mi? Onlar da kaybediyorlar, sorun orada. Ben ikisinin de puan kaybedeceğini düşünüyorum sezon sonuna kadar, buraya yaz" dedi.

Sergen Yalçın, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan çarpıcı Galatasaray kehaneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 78908900:
    O kaybedecek bu kaybedecek sonuç arada ki puan farkı devam edecek.. Galatasaray'ın 3 beraberlik ve ikili averaj avantajı var ,2 mağlubiyet alsa bile ikili averaj ile GS yine önde.Kaldı ki Fenerbahçe kalan maçları kazanması gerekiyor. 14 1 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Ne oldu şimdi? Gümüşlettin mi? Bu ne cahillik arkadaş. Leyleğin ömrü lak lakla geçermiş. Şımarık. 7 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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