Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz

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Süper Lig'de kritik bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin olası kadrosunu eleştirdi. Yalçın, Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen 11'i üzerinden "Bu kadro kazanamaz" iddiasında bulundu. Ayrıca Galatasaray'ın sahaya avantajlı çıkacağını ifade eden Yalçın, Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde ise psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini belirtti.

24.02.2025 15:40
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesi Sergen Yalçın, Ekol TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BAMBAŞKA BİR MAÇ OLACAK"

Sergen Yalçın, derbinin sıradan bir lig maçı olmadığını vurgulayarak, "Bundan önceki maçlar bu maç için bir öngörü değil. Bu bambaşka bir maç. İki taraf için de sezonun en önemli maçı şu anda ve bundan sonraki pozisyonu çok etkileyecek bir maç bu." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY AVANTAJLI"

Derbinin sonucu hakkında değerlendirmelerde bulunan Yalçın, Galatasaray'ın sahaya avantajlı çıkacağını ifade ederek, "Bana göre şampiyonluk şansları 90'a 10 olur. O yüzden Galatasaray'ın şu avantajı var, beraberlik cepte oynayacak. Bu çok önemli bir antrenör için. Yani yüzde 75'le oynayacak. Bu çok önemli bence." dedi.

Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde ise psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini belirten Yalçın, "Fenerbahçe kazanırsa maçı şampiyonluk şansları yüzde 51 olur. Psikolojik üstünlük, fikstür avantajı... Yüzde 51 öne geçer Fenerbahçe kazanırsa." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU İYİ BİR İŞ YAPTI"

Derbide yabancı hakem atanmasını da değerlendiren Sergen Yalçın, TFF'nin bu kararını desteklediğini söyledi. Yalçın, "Hakem konuşmayacağız en güzel tarafı o. Yabancı hakem, çok güçlü de bir hakem herhalde. Hakem penaltı mı verdi, sarı kart mı verdi, kırmızı kart mı verdi kimse konuşmayacak. Adam zaten sabah uçağa binip gidecek" dedi.

"BU KADRO KAZANAMAZ!"

Ekol TV'nin iddiasına göre Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen 11'i şöyleydi:

İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Skriniar, Kostic, Szymanski, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Dzeko, En-Nesyri.

Bu kadro hakkında sert eleştirilerde bulunan Yalçın, "Bu kadro kaybeder maçı. Bu kadro kazanamaz maçı. Merkez orta saha falan çok savunmasız." diyerek takımın eksik yönlerine dikkat çekti. Özellikle yaş ortalamasının yüksekliğine vurgu yapan Yalçın, "Bu kadro kazanamaz maçı. 2 tane hücum oyuncusu var. Dzeko ve Tadic'in yaşları yüksek. Hücum yediğin zaman bu kadro sıkıntı yaşar. Bu kadro maç falan kazanamaz net söylüyorum. Ben Sergen Yalçın olarak söylüyorum bu kadro çıksın maç kazanamaz." diyerek iddiasını daha da net bir şekilde ortaya koydu.

Sergen Yalçın\'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz

Sergen Yalçın, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Casper:
    Haklısın Beygir Sergen 6 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BOŞ GEREKSİZ YORUM OLMUŞ 4 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    kimi çıkarsın sergen beygir çok biliyorsan gel sen çık oturarak herkes caycay konuşuyor 1 1 Yanıtla
  • Fatih Gültekin:
    Sergen gönlündekini söylemiş, atladığı şu ona göre bu kadro Avrupa da tur geçemezdi. hatta 6s kupayı alırdı. sonuç sergen e Antalyaspor maçı sonrası söylediği gibi söylemek lazım: hakemler bizi biçiyor diye ağlamasın 6s. kendisi ancak 1 yıl sonra itiraf edebilen sözde topçu ve teknik traktöre hatırlatırız; seni de yeneriz be sergen fark yapmazsın. Okan’dan sonra seni almaz bu 6s haberin olsun. 1 0 Yanıtla
  • Behzat:
    kumarbaz. 0 1 Yanıtla
  • Şevket Özcan:
    Sergen diyorsa tam tersi çıkar :) 0 0 Yanıtla
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