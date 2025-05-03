Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Topu bomba sanıyor - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Topu bomba sanıyor

Sergen Yalçın\'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Topu bomba sanıyor

Ünlü teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. Yalçın, Galatasaraylı futbolcu Jakobs'u eleştirerek ''Top ayağına geldiğinde 'bomba geldi' falan sanıyor herhalde'' dedi.

03.05.2025 22:53
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Ünlü teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından EKOL Tv'de yorumlarda bulunan Sergen Yalçın, 'Galatasaray hak edilmiş bir galibiyet aldı. Çok hızlı oynuyorlar. Osimhen'i kimse tutamıyor. Bulduğunda tüm pozisyonları atıyor.' dedi.

''TOPU BOMBA SANIYOR''

Eren Elmalı'nın sakatlanmasının ardından oyuna giren Ismail Jakobs'u eleştiren Yalçın, "Galatasaray, Jakobs'u yeni mi aldı? O çocuk top ayağına geldiği zaman, "Bomba geldi" falan sanıyor herhalde, heyecanlanıyor. Hiç yok, ben de hiç beğenmedim. Eren ondan 5 gömlek daha iyi oyuncu." sözlerini sarf etti.

Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Topu bomba sanıyor

Sergen Yalçın son olarak, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında avantajını artırdığını dile getirerek, 'Galatasaray'ın buradan şampiyonluk kaybetmesi mucize olur. Her hafta şansları daha da artıyor.' yorumunu yaptı.

Sergen Yalçın, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Topu bomba sanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • rs202020:
    Sen onu bunu boşver 6'lı ne olur. ?? 2 5 Yanıtla
  • Mustafa Cam:
    Çocuk sakatlıktan yeni çıkmış. ister istemez insan çekinir yeniden sakatlanıp takıma katkı sağlayamayak olduğu için. Sende biliyorsun ki kaliteli kumaş. Seneyede bizde rahat ol aslan parçası. 1 2 Yanıtla
  • megan goldberg:
    This silence between us feels charged. Let's see where the electricity takes us. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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