Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın fikstürünü değerlendirdi. Yalçın, Sarı-Kırmızılıların puan bırakma ihtimalini yüksek gördüğü maçlar hakkında yorumda bulunup toplamda kaybedeceği puan tahminini açıkladı.
Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Ekol TV'de Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılıların fikstürünü yorumlayarak kaybedecekleri puanlar hakkında yorumlarda bulunan Yalçın, "Galatasaray bu gidişatta kesin, minimum 8-10 puan kaybedecek. Benim tahminim bundan sonra oynanacak maçlarda Galatasaray'ın 8-10 puan kaybedeceği yönünde. Son periyotta Göztepe, Eyüp, Samsun, Trabzon deplasmanları var. Burada gidişata göre en az 4-6 puan kayıp var. Bu periyoda rahat girerse puan kaybı da artar" dedi.
Yalçın, "Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi yenerse o zaman biter, şampiyon olur. Galatasaray puan kaybeder derken Fenerbahçe şampiyon olur demiyorum. Fenerbahçe'nin sezon bitene kadar 4 puandan fazla kaybetmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları delirtecek sözler: En az 8-10 puan kaybeder - Son Dakika
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