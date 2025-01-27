Sergen Yalçın\'dan Galatasaraylıları delirtecek sözler: En az 8-10 puan kaybeder

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Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın fikstürünü değerlendirdi. Yalçın, Sarı-Kırmızılıların puan bırakma ihtimalini yüksek gördüğü maçlar hakkında yorumda bulunup toplamda kaybedeceği puan tahminini açıkladı.

"8-10 PUAN KAYBEDECEK"

Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Ekol TV'de Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılıların fikstürünü yorumlayarak kaybedecekleri puanlar hakkında yorumlarda bulunan Yalçın, "Galatasaray bu gidişatta kesin, minimum 8-10 puan kaybedecek. Benim tahminim bundan sonra oynanacak maçlarda Galatasaray'ın 8-10 puan kaybedeceği yönünde. Son periyotta Göztepe, Eyüp, Samsun, Trabzon deplasmanları var. Burada gidişata göre en az 4-6 puan kayıp var. Bu periyoda rahat girerse puan kaybı da artar" dedi.

"FENER'İ YENERSE ŞAMPİYON OLUR"

Yalçın, "Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi yenerse o zaman biter, şampiyon olur. Galatasaray puan kaybeder derken Fenerbahçe şampiyon olur demiyorum. Fenerbahçe'nin sezon bitene kadar 4 puandan fazla kaybetmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.