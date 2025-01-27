Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları delirtecek sözler: En az 8-10 puan kaybeder - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları delirtecek sözler: En az 8-10 puan kaybeder

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Spor yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın fikstürünü değerlendirerek Sarı-Kırmızılıların puan kaybı tahminini açıkladı. Yalçın, ''Galatasaray bu gidişatta kesin, minimum 8-10 puan kaybedecek. Benim tahminim bundan sonra oynanacak maçlarda Galatasaray'ın 8-10 puan kaybedeceği yönünde'' dedi.

27.01.2025 10:16  Güncelleme: 10:38
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Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın fikstürünü değerlendirdi. Yalçın, Sarı-Kırmızılıların puan bırakma ihtimalini yüksek gördüğü maçlar hakkında yorumda bulunup toplamda kaybedeceği puan tahminini açıkladı.

"8-10 PUAN KAYBEDECEK"

Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Ekol TV'de Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılıların fikstürünü yorumlayarak kaybedecekleri puanlar hakkında yorumlarda bulunan Yalçın, "Galatasaray bu gidişatta kesin, minimum 8-10 puan kaybedecek. Benim tahminim bundan sonra oynanacak maçlarda Galatasaray'ın 8-10 puan kaybedeceği yönünde. Son periyotta Göztepe, Eyüp, Samsun, Trabzon deplasmanları var. Burada gidişata göre en az 4-6 puan kayıp var. Bu periyoda rahat girerse puan kaybı da artar" dedi.

"FENER'İ YENERSE ŞAMPİYON OLUR"

Yalçın, "Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi yenerse o zaman biter, şampiyon olur. Galatasaray puan kaybeder derken Fenerbahçe şampiyon olur demiyorum. Fenerbahçe'nin sezon bitene kadar 4 puandan fazla kaybetmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın\'dan Galatasaraylıları delirtecek sözler: En az 8-10 puan kaybeder

Sergen Yalçın, Galatasaray, Fenerbahçe, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları delirtecek sözler: En az 8-10 puan kaybeder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Emirhan Uslu:
    Şampiyon Fenerbahçe 39 84 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hakemler müsade etmez puan kaybına Galatasaray kollanıyor haketmeden bedava şampiyon yapılıyor o yüzden hakem ve federasyon arkasında 36 54 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yanılıyorsun Beygir Sergen 46 21 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    At yarışları ne olur sen onu söyle... Madem tahminlerde bu kadar iyisin maçlar oynanmasın sen puan cetveli hazırla tası tarağı toplayıp gidelim.... 31 15 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum doğru söylüyor bu futbol beni tatmin etmiyor. Isırıcı top oynaması lazım Galatasaray. Ayrıca İcardi nin geri dönmesi lazım. Takıma motive konuşması gerekiyor her maç. 35 8 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Sergen efendi sen atlarla oyna boşver futbolu 21 11 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    arkadaşının eşi ile flört eden yorumcu sergen sen yanılıyorsun 14 12 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Galatasaraylılar niye delirsin, adam Fener'i yenerse şampiyon Galatasaray diyor, Fener'i de rahat yener 15 8 Yanıtla
  • poyraz can:
    doğru söylüyor görünen köy sergen istemez 15 7 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    bir amaç uğruna yarışma hedefi olmayan kişi çıkıp da okul vardı yorumculuk yapamaz Beşiktaş'ın teklifini reddederken hangi zihniyette reddettin acaba 11 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları delirtecek sözler: En az 8-10 puan kaybeder - Son Dakika
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