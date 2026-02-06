Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var? - Son Dakika
Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?

06.02.2026 10:34  Güncelleme: 10:42
Sergen Yalçın, Kocaelispor maçı sonrası penaltı sorusuna sert tepki gösterirken, maçtaki tansiyonun gereksiz yere yükseldiğini ve yaşananların kendisine garip geldiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından düzenlenen basın toplantısında penaltı sorusuna tepki göstererek, gündem yaratacak ifadeler kullandı.

PENALTI SORUSU GERGİNLİK YARATTI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir gazetecinin penaltı pozisyonlarıyla ilgili sorusuna sert çıktı.

Yalçın, "Biz derbilerde atılan oyuncularımızı, verilmeyen kartları, verilmeyen penaltıları hiç bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz kupa maçında bir penaltıyı dile getiriyorsunuz. Maç 1-1 bitti. Bunları söylemenin kime ne faydası var?" ifadelerini kullandı.

"BANA GARİP GELDİ"

Karşılaşmanın son dakikalarında tansiyonun yükselmesine de değinen deneyimli teknik adam, yaşananları anlamakta zorlandığını belirtti. Sergen Yalçın, "Tansiyonun bu kadar yükselmesini anlayamadım. Kocaeli taraftarı takımını destekleyecek ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışları anlaşılır değil. Birbirimize saygılı olmalıyız" dedi.

KUPA MAÇI VURGUSU

Sözlerini sürdüren Yalçın, karşılaşmanın bir kupa maçı olduğunun altını çizerek, "Bu bir lig maçı da değil. Kocaelispor'un bir sıkıntısı yok, iyi kadroları var ve başarılı olacaklarını düşünüyorum. Tansiyonun bu kadar yükselmesi bana garip geldi" değerlendirmesinde bulundu.

