Sergen Yalçın\'dan Hatayspor\'a da puan kaybeden Beşiktaş\'a olay yorum

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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Şimdilerde yorumculuk yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Hatayspor'la berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

"ÖMRÜMDE GÖRMEDİM"

Yalçın açıklamasında; "Beşiktaş, haftada 2-3 gün izin yapıyor. İnanılır gibi değil. Göztepe maçından sonraki haftalık programına baktım. Pazartesi, salı ve cuma günleri izin yapmış takım. Ben, böyle bir şey ömrümde görmedim. Beşiktaş, ilk yarıda 1 faul yapmış. Normal mi bu? Sahada bu kadar yumuşak olamazsın" ifadelerini kullandı.