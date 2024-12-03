Sergen Yalçın'dan Hatayspor'a da puan kaybeden Beşiktaş'a olay yorum - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan Hatayspor'a da puan kaybeden Beşiktaş'a olay yorum

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Yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Hatayspor'la berabere kaldığı maçı değerlendirdi ve siyah-beyazlıların son durumuna eleştiriler getirdi. Yalçın, ''Beşiktaş, haftada 2-3 gün izin yapıyor. İnanılır gibi değil. Pazartesi, salı ve cuma günleri izin yapmış takım. Ben, böyle bir şey ömrümde görmedim. Beşiktaş, ilk yarıda 1 faul yapmış. Normal mi bu? Sahada bu kadar yumuşak olamazsın'' ifadelerini kullandı.

03.12.2024 11:05  Güncelleme: 11:22
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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Şimdilerde yorumculuk yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Hatayspor'la berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

"ÖMRÜMDE GÖRMEDİM"

Yalçın açıklamasında; "Beşiktaş, haftada 2-3 gün izin yapıyor. İnanılır gibi değil. Göztepe maçından sonraki haftalık programına baktım. Pazartesi, salı ve cuma günleri izin yapmış takım. Ben, böyle bir şey ömrümde görmedim. Beşiktaş, ilk yarıda 1 faul yapmış. Normal mi bu? Sahada bu kadar yumuşak olamazsın" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın\'dan Hatayspor\'a da puan kaybeden Beşiktaş\'a olay yorum

Sergen Yalçın, Hatayspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Hatayspor'a da puan kaybeden Beşiktaş'a olay yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fahri Sağgül:
    Uzaktan eleştirp duruyorsun takımın başına geç diyorlar nazlanıyorsun ne yapmaya çalışıyorsun Sergen efendi 32 6 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    Beşiktaş hakkında yorum bile yapma sergen 5 0 Yanıtla
  • Berkay Yıldırım:
    konuşana bak antiramandan kaçan ganyancı sen antiramanlara çık7yomuydun 0 0 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Böyle kaos ortamında hiçbir hoca gelmez 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan Hatayspor'a da puan kaybeden Beşiktaş'a olay yorum - Son Dakika
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