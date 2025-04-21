Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından Sergen Yalçın, Mourinho'yu eleştirdi. Yalçın, Mourinho'nun "4-5 maç kazanınca en iyi, kaybedince en kötü oluyorsunuz" şeklindeki sözlerine karşılık olarak, "Biz Mourinho için hiçbir zaman kötü teknik direktör demedik. Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz masal anlatma bize! Sizin kültürünüz tazminat kültürü" dedi.

21.04.2025 08:41  Güncelleme: 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü yorumcu Sergen Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Kayserispor beraberliğinin ardından basın toplantısında sarf ettiği sözleri sert şekilde eleştirdi.

"BU AKŞAM LİGİN ÜST TARAFI BİTTİ"

Ekol TV'de konuşan Sergen Yalçın, "Eskiden filmlerin sonunda 'The End' yazardı. Bu akşam ligin üst tarafı bitti. Sürpriz de bir şey değil söylediğimiz, herkes tarafından aynı şey düşünülüyordur. Fenerbahçe Samsun ile Kayseri'yi yenmiş olsaydı bugün Galatasaray'ın 1 puan arkasındaydı. Yüzde yüz şampiyonluk adayıydın. 3-2 oyuncu değişikliğinden sonra yapılan iki tane oyuncu değişikliği var. Birisi bu teknik direktör arkadaşa Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunu hatırlatmalı mı acaba? Kayserispor teknik direktörü gibi hareket ediyor çünkü. Sanki küme düşmeye oynayan takımın teknik direktörü gibi iki savunmacı aldı 3-2'den sonra. Sen Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün 3-2 olduktan sonra 4-2'yi, 5-2'yi kovalamaz mısın? "Bugünkü beraberlik teknik direktöre yazar"

"BU KADAR MI YÜREKSİZSİN!"

Jose Mourinho'ya sert çıkan Yalçın, "79'da 3-2 öne geçti ve iki tane savunmacı soktu oyuna. Ayıp değil mi! Sen bu kadar mı yüreksizsin! Koskoca Fenerbahçe'nin antrenörüsün sen ya! Maç bitsin diye oyuncu değiştiriyorsun. Dünyanın en saçma işidir. Bundan sonraki maçlarda artık her maç puan kaybedebilir Fenerbahçe. Bu Mourinho, nasıl bu kadar kupalar kazanmış? Bu anlattığım şeyler normal şeyler değil. Burada artık yönetime bir şey söyleyemezsin. Adam sana en iyi takımı kurmuş. Artık bunlar final maçları, bu hatalara yapamazsın. Bir bak bakalım Kayserispor'un deplasmanda 3 golü var mı hiç? Basın toplantısında bir şeyler söylemiş. Yaptığın hataları, basın toplantısında dikkatleri başka bir yöne çekeren örtbas edemezsin. Hiç kimse aptal değil, herkes bunları görüyor. 2-1'den sonra risk aldım diyor Mourinho. Ne riski almış? Dzeko'yu soktu, o mu risk? Zaten sen haftalardır çift forvet oynuyorsun. İkinci golde Diego Carlos'u izleyin. Premier Lig'den gelen bir adam nasıl böyle bir hata yapar. Lig bitti artık, yüzde yüz bitti geçmiş olsun. Artık puan farkı da daha da açılır. Bundan sonra Fenerbahçe'nin maçlarının hepsi zor" ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZLİLERİN KÜLTÜRÜNÜ İYİ BİLİYORUZ"

Son olarak Jose Mourinho'nun maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği "4-5 maç kazanınca en iyi, kaybedince en kötü oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim değil. Ben daha dengeli biriyim." şeklindeki sözlerini eleştiren Yalçın, "Biz Mourinho için hiçbir zaman kötü teknik direktör demedik. Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz masal anlatma bize! Sizin kültürünüz tazminat kültürü; başka bir kültürünüz yok sizin. Okan Hoca'ya yaptığı hareket, dengeli bir insanın yapacağı bir hareket miydi?" dedi.

Sergen Yalçın\'dan Mourinho\'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Sergen Yalçın, Sergen Yalçın, Kayserispor, Okan Buruk, Fenerbahçe, Kayseri, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Mourinhonun kimyası çok bozuldu. Chelsea'deyken Galatasaray ile eşleştiğinde türkiyenin en büyük takımı diyordu. Real madrid'teyken 3-2lik yenilgiden sonra fatih terimden izin alıp soyunma odasına girip galatasaraylı futbolcuları tek tek tebrik etmişti. Şimdi basın toplantısından kaçıyor, burun sıkıyor falan filan. 34 0 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    ulan Sergen ne döneksin sen ya, daha yakın zamanda Fenerbahçe şampiyon olur diyordun, utanmaz yalancı 22 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bizde seni iyi biliriz boşsun boş 17 6 Yanıtla
  • Ertan ASLAN:
    Kayserispor olarak GS yi de yeneceğiz. Hepsini şaşırtacazağız ..! 0 13 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    eski morinos yok ... ne yapsın bizim lige futbola ayak uyduruyor..bizim ligin kalitesi belli..ama hangi yabancıya sorarsanız sorun '' ZOR '' bi lig olduğunu söylerler...şimdi de kendini kovdurma peşinde..bence kovmasınlar nasıl olsa şampiyonluk gitti.. 13 0 Yanıtla
  • 6490203:
    iyibilimci Sergen derler ona 6 3 Yanıtla
  • 6490203:
    iyi bilir heye 5 2 Yanıtla
  • rs202020:
    Sen onu bunu boşver 6'lı ne olur onu söyle.... 3 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Kıvırma ulan beygirspor. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı

17:40 İtirafçı Murat Abbas’tan Murat Ongun’u zora sokacak ifade İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
01:26 Konya’da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü
00:29 İstiklal Caddesi’nde yangın Mahsur kalan çocuk kurtarıldı İstiklal Caddesi'nde yangın! Mahsur kalan çocuk kurtarıldı
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
00:03 Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 18:27:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement