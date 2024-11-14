Sergen Yalçın\'dan Muslera\'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler

Spor

Sergen Yalçın, Muslera'nın Mourinho'ya verdiği cevap üzerine Uruguaylı kaleciye sert bir tepki gösterdi. Muslera, Mourinho'nun Türk futbolu üzerine yaptığı eleştirilere Samsunspor maçının ardından cevap vermişti.

Muslera, Mourinho'yu hedef aldığı açıklamasında, "4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın'ın Kafa Sports'taki açıklamaları şöyle;

Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma. Senin boyunu aşar o işler. Son dönemde Muslera'nın saha içindeki hareketleri de normal değil. Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verdiği cevap, onun boyunu aşmış biraz. Seni ilgilendirmez. Sen, Galatasaray'ın kalecisisin işine bak. Hepimizin bildiği bir Muslera figürü var Türkiye'de. Efendi, düzgün bir figür var.

"SEN İŞİNE BAK"

Seni ilgilendiren bir konu değil bu. Ben eleştiririm, benim işim bu! Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Sen işine bak. Sanene Mourinho'nun yaptığı açıklamadan seninle ilgili bir şey söylememiş ki. Galatasaray Kulübü ile ilgili de bir şey söylememiş. Galatasaray ile ilgili bir şey söylese bile seni ilgilendirmez.