Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler

Geniş Video İzle

Ünlü yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın Mourinho'ya verdiği cevaba sert bir yanıt verdi. Muslera'nın ''Türk futbolunu kötülüyor, istemiyorsa gidebilir'' şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Yalçın, ''Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma. Senin boyunu aşar o işler. Son dönemde Muslera'nın saha içindeki hareketleri de normal değil. Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor'' dedi.

14.11.2024 14:27  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sergen Yalçın, Muslera'nın Mourinho'ya verdiği cevap üzerine Uruguaylı kaleciye sert bir tepki gösterdi. Muslera, Mourinho'nun Türk futbolu üzerine yaptığı eleştirilere Samsunspor maçının ardından cevap vermişti.

Muslera, Mourinho'yu hedef aldığı açıklamasında, "4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın'ın Kafa Sports'taki açıklamaları şöyle;

Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma. Senin boyunu aşar o işler. Son dönemde Muslera'nın saha içindeki hareketleri de normal değil. Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verdiği cevap, onun boyunu aşmış biraz. Seni ilgilendirmez. Sen, Galatasaray'ın kalecisisin işine bak. Hepimizin bildiği bir Muslera figürü var Türkiye'de. Efendi, düzgün bir figür var.

"SEN İŞİNE BAK"

Seni ilgilendiren bir konu değil bu. Ben eleştiririm, benim işim bu! Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Sen işine bak. Sanene Mourinho'nun yaptığı açıklamadan seninle ilgili bir şey söylememiş ki. Galatasaray Kulübü ile ilgili de bir şey söylememiş. Galatasaray ile ilgili bir şey söylese bile seni ilgilendirmez.

Sergen Yalçın\'dan Muslera\'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler

Sergen Yalçın, Galatasaray, Muslera, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Cocukluk askimsin:
    Sergen Galatasaray camiasına laf soylemekde senin boyunu aşar 96 64 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Sergen hoca adam Türk olmadığını hàlde Türk futbolunu koruma amaçlı eleştiri yapmış fena mı niye rahatsız oldun ki ? 83 31 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Asıl o konuşacak savunacak . Sen çıkıp mourinho için ne diyebildin. Hepimiz ezbere bir kaç şeyi söyleyip cebi dolduruyorsunuz . Futbol yorumculuğu kadar boş bir şey yok . Bir şeyler olduktan sonra öv olmazsa böyle olmalıydı de bedavadan para 68 25 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    sergen hoca sen morinyonun avukatımısın muslera senden izinmi alacak sen kendi işine bak başkasının adına karar verme muslera hakında konuşmak seni aşar 58 31 Yanıtla
  • Uğur Demir:
    Sen kimsin yrğm 47 22 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    sen yorumcumusun git at yarışı yorumu yap o zmn... 42 18 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım:
    kendi boyuna bak lan bücür! 27 20 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    ve bunu ömrünü kumarbazlikla sürdürmüş müptezel bir futbolcu eskisi soyluyor 30 13 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    sen kim ......... sin ki muslerayi elestiriyosun...önce kendin adam ol 25 15 Yanıtla
  • Abdürrahim Ceyhan:
    hepinizde bı GS düşmanlığı 22 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
22:11 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike’nin cansız bedenine ulaşıldı 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike'nin cansız bedenine ulaşıldı
22:01 Nusret’in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi
21:57 FIFA’dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek
21:50 Antalya’da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş
21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
21:10 Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 16:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.