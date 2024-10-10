Sergen Yalçın\'dan Okan Buruk\'a olay sözler: Icardi\'yi oyundan çıkartamıyor

Spor

Antalyaspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapmayan ve yapmak istemediğini söyleyen Sergen Yalçın, futbol yorumlamaya devam ediyor.

"OYUNDAN ÇIKARTAMIYOR"

Galatasaray hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Okan Buruk hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Okan Buruk'un Icardi'yi oyundan çıkartmadığını belirten Yalçın, "Benim düşüncem, Okan Buruk Icardi'yi oyundan çıkartamıyor. Icardi-Osimhen problemi bundan sonraki süreçte kesinlikle ön plana çıkacak. Çünkü Galatasaray, Torreira ve Sara ile 4-4-2 oynayamaz" ifadelerini kulandı.