Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor. Grupta puansız şekilde son sırada bulunan temsilcimiz, Jose Alvalade Stadı'nda siftah yapmak istiyor.
Ev sahibi Sporting'de tek eksik Tiago Tomas olarak açıklandı. Beşiktaş'ta Vida, N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier sakatlıklar nedeniyle Portekiz'e götürülmeyen isimler.
Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Kenan
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor