Teknik adam olarak son kez Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli antrenör Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe bir süre ara verdi ve yeniden ekran başına geçti.
Kısa süre önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, son olarak Sergen Yalçın'ı da kadrosuna kattı. Sergen Yalçın yeniden medyaya atılmaya karar verdi.
Başarılı antrenör Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde teknik direktörlük teklifi gelmesi halinde ayrılma maddesi de bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı - Son Dakika
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