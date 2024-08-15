Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı

Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe bir süre ara vererek Ekol TV'ye geçti. Yalçın'ın sözleşmesinde, teknik direktörlük teklifi gelmesi halinde ayrılma maddesi bulunuyor.

15.08.2024 08:21
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Teknik adam olarak son kez Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli antrenör Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe bir süre ara verdi ve yeniden ekran başına geçti.

HOCALIĞA YİNE ARA VERDİ

Kısa süre önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, son olarak Sergen Yalçın'ı da kadrosuna kattı. Sergen Yalçın yeniden medyaya atılmaya karar verdi.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR

Başarılı antrenör Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde teknik direktörlük teklifi gelmesi halinde ayrılma maddesi de bulunuyor.

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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