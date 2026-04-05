Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
05.04.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri derbi sonrası hakem kararlarını eleştirerek, ''Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Penaltının nerede olduğuna baksınlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma olmuyor bu, emek çalmaktır bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İSTEDİK''

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, ''İki farklı 45 dakika yorumlayabiliriz. İlk yarıda net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakip daha baskılı, daha aktif oynadı bize karşı. Bireysel hatadan 1-2 pozisyon verdik. Bu pozisyonları normalde vermemeliyiz. Bize yakışmadı. Bazen hatalarla bu pozisyonları verebiliyoruz. Üzgünüz. Kazanmak istedik. Çocuklar iyi mücadele etmeye çalıştılar.'' dedi. 

"HAYATIN DOĞAL AKIŞINA UYGUN DEĞİL"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Ama... İşin başka bir tarafı var. Bu sene derbilerde Galatasaray, Trabzonspor, içeride Fenerbahçe, dışarıda Fenerbahçe... Yaşanan olayların, başımıza gelen şeylerin hayatın doğal akışına uygun değil. Konuşunca ceza yiyoruz. Ağır da konuşmamak lazım.'' ifadelerini kullandı. 

"HAKEM 50 METRE UZAK POZİSYONA"

Uzatma anlarında çalınan penaltı düdüğü hakkında yorum yapan Sergen Yalçın, ''Penaltıda pozisyona baktık. Hakem pozisyona 50 metre uzak. Görme ihtimali yok. Hem dışarıda pozisyon, penaltı olma ihtimali yok, ikincisi penaltıyla alakası yok. Penaltıyı o niyetle verdi haydi hakem, VAR'ın devreye girmemesi enteresan. Bir anlam veremiyorum.'' sözlerini sarf etti. 

"EMEK ÇALMAKTIR BU!"

Emeklerinin çalındığını ifade eden başarılı teknik adam, ''Ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi bunlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sorunları düzeltmeye çalışıyoruz, bu işlerle nasıl başa çıkacağız bilmiyoruz. Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Penaltının nerede olduğuna baksınlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma olmuyor bu, emek çalmaktır bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz." değerlendirmesinde bulundu. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Fenerin son haftalarda kazandığı maçlara bakın hepsi son dakikalarda aldığı maçlardır neden ? 76 23 Yanıtla
    yıldıray yanık yıldıray yanık:
    Çünkü her defasında maç o kadar durmamasına rağmen,Fener önde değilse ya 8 dakika ya 9 dakika uzatma veriyorlar,yani fener gol atana kadar 23 18
    AZİZ ERCAN ÇELİKLİ AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Acı varmı acı? 16 18
    Galatasaray10 Galatasaray10:
    John duran anlatti neyin nasil olduğunu, yönetimin ne dediğini. 19 12
  • Turgay Aykac Turgay Aykac:
    Ağlayın :) 35 53 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    inanın bayan hakemimizi bu maça verseydiniz daha iyi yönetildi başkada söylenecek söz yok 43 8 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    yoksa Fener'in 2. olma ihtimali Yok 38 7 Yanıtla
  • Arafat77 Arafat77:
    aliştik 100 dakikalara bu ne yah mahalle ligi bundan iyi sergen hoca hakli 24 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:13:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.