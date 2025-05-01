Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kimin kazanacağını tahmin etti - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kimin kazanacağını tahmin etti

Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kimin kazanacağını tahmin etti

Ünlü teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Yalçın, maçın detayları hakkında kendi görüşlerini ve analizlerini paylaştı.

01.05.2025 15:32
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, pazar günü saat 19:00'da ezeli rakibi Beşiktaş'ı kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacak.

Bu maç öncesi teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalına açıklamalarda bulunarak derbi öncesi tahminini ve analinizi paylaştı.

''FENERBAHÇE KAZANIR DİYEMEZSİN''

Sergen Yalçın, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'yi favori olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe'yi iç sahada oynaması nedeniyle favori olarak görüyorum ancak Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığım zaman Galatasaray'ı, Samsunspor'u, Beşiktaş'ı ve de Eyüpspor'u yenememiş. İlk 5 sıradaki takımların hiçbirini yenememiş Fenerbahçe. O yüzden iç sahada oynayacağı bu Beşiktaş derbisine de çok rahat bir şekilde, 'Fenerbahçe kazanır' diyemem, diyemeyiz." sözlerini sarf etti.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kimin kazanacağını tahmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kenan KODALAK:
    KİMİN KAZANACAĞI BELLİ ZATEN. ATANAN HAKEM TFF NİN OPERASYON HAKEMLERİNDEN.. AMA NAFİLE BOŞA KÜREK ÇEKİYORSUNUZ GALATASARAY ŞAM Pİ YON 34 32 Yanıtla
  • Mikail Döner:
    bu ne biçim başlık 43 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bu yorumu yapmak için sergen yalçın olmaya gerek yok ki herkes zaten aynı yorumu yapıyor ben bir Fenerbahçeli olarak ben bile kesin kazanır diyemiyorum mağlup olsa bile hiç şaşırmam. 38 1 Yanıtla
  • tolga gunay:
    BAŞLIK BAŞKA İÇERİK BAŞKA BÖYLE HABER Mİ OLUR ALLAH AŞKINA 26 1 Yanıtla
  • 00260509is.:
    Başlıkta saçmalamışsınız, her zamanki gibi. 15 1 Yanıtla
  • Fahri URHAN:
    Fenerbahçe kazanacak başka alternatif de yok başka çıkar yol da yok. Beşiktaş yenilse de 3. lük için mücadeleye devam edecek ancak Fenerbahçe yenilirse, azıcık kalan şampiyonluk şansını tamamen kaybedecek. O yüzden Fenerbahçenin kazanmak zorunda olduğu maç ve kazanacağına inancım tam. 10 4 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    Sergen Yalçın : Maçın sonucunu Allah bilir. 9 1 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Bjk kazansin. Fb kazaninca sampiyon falan olmayacak, bari Bjk 3.luk icin fayda gorsun 5 3 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Sergen öteki arkadaşın yener diyor sen yenemez diyorsun hanginizin kafası iyi ken konuşuyor maçlar oynanınca göreceğiz son sözümüz söylenmedi 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kimin kazanacağını tahmin etti - Son Dakika
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