Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün akşam sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildiği derbinin ardından sosyal medyada Sergen Yalçın iddiaları gündeme geldi. Sergen Yalçın ise bu iddialara cevap verdi.
Derbi sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istediği sosyal medyada en çok konuşulan iddialardan biri oldu. Daha sonra ise Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'den teklif beklediği öne sürüldü.
Ekol TV canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın "Seni başka takımlara transfer ediyorlar, sormadım ama haftaya soracağım" sözü üzerine konuşan Sergen Yalçın "X kullanmıyorum, Instagram'ı da ben yönetmiyorum. Rica ediyorum. Lütfen sosyal medyada benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece hiçbir şeye inanmayın" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın ayrıca "Benimle alakası olmayan saçma sapan şeyler yazıyorlar. Bunlara inanmayın. Kimseye açıklama yapmıyorum" dedi.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi - Son Dakika
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