Sergen Yalçın: Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesi imkansız - Son Dakika
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Sergen Yalçın: Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesi imkansız

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Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında aldığı galibiyeti yorumlayan Sergen Yalçın, Galatasaray'ın oyun tarzının şampiyonluk için yetersiz olduğunu belirtti. Yalçın, '' Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla. 1-1 berabere bitseydi bugün maç. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla yenme imkanı yok'' dedi.

10.03.2025 10:44  Güncelleme: 10:54
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 yendiği mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Sergen Yalçın çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN İLK YARIDA POZİSYONU YOK"

Glatasaray'ı eleştiren Yalçın, "Galatasaray mı kazandı, Alanyaspor mu kaybetti? O kısmı konuşmak lazım. İlk 45 dakika Galatasaray'ın pozisyonu yok. İkinci yarıya başlıyorsun. Bu kadar kötü bir Galatasaray yakalamışsın. İkiyi düşünmez misin? Kaybetmemeye oynamayacaksın" dedi.

Daha sonra Morata ve Mertens'e eleştirilerde bulunan Yalçın, "1-1 çok erken geldi. Ondan sonra Galatasaray da iyi motive oldu. Bu iki 9'la olmaz bu oyun. Mertens diye bir oyuncu var Galatasaray'da nerede? Niye kulübede? Kenar lazım Galatasaray'a. Morata bence çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı." dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin bu bu oyunla deplasmanlarda garanti kazanamayacağını da sözlerine ekleyen Yalçın, Beşiktaş derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I YENME İHTİMALİ YOK"

Yalçın, "Ne kadar ekmek o kadar köfte. 12-13 milyon euro maaş vereceksen karşılığını alacaksın. Morata tabii ki kötü bir oyuncu değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyununda olmaz. Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla. 1-1 berabere bitseydi bugün maç. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla yenme imkanı yok" dedi.

Sergen Yalçın: Galatasaray\'ın Beşiktaş\'ı yenmesi imkansız

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesi imkansız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cihan Işık:
    Bu boş konuşuyor gündemde kalmak için 28 35 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BEŞİKTAŞ BU SENE ÇOK MU İYİ....OLMASI GEREKEN YERDEMİ YERİNİ SAMSUNSPORA KAPTIRMIŞ.. ASLAN KUS AVCISIDIR... 18 18 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sergen kim oyuncu mu 11 22 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    YA SERGEN BEY BEŞİKTAŞIN BAŞINA GELMEYİ BAHANE ETTİN ORADAN KONUŞSAYDIN CİDDİYE ALIRDIK..AMA GÜNDEM İÇİN AÇIKTAN KONUŞUNCA ... 10 13 Yanıtla
  • ramco2006:
    git atlarla ilgilen boşver sen bu işleri 11 8 Yanıtla
  • Salih Özel:
    Bir Galatasaraylı olarak haklı doğru konuşuyor eski Galatasaray yok ne pres eden hücum baskı yapan takım ortada yok böyle şampiyonluk bırakın böyle maçları kazanmak zor 13 3 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    zaten başarılı bir teknik direktör olsaydın eziktaşın başında kalırdın 6 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GORENDE 8TAŞ A GALATASARAY 23 PUAN CAKMAMIS, EZİKTAS GALATASARAY A 23 PUAN ÇAKMIŞ ZANNEDER ADANA DEMIR SPOR BILE DOSEDİ 8TAŞ A 6 5 Yanıtla
  • rs202020:
    Sen BJK, GS vs. boşver.. 6' lı ne olur onu söyle Ganyan işleri senden sorulur... 7 3 Yanıtla
  • Neco3955:
    doğrusunu söylemiş zor bir rakip 2 1 Yanıtla
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