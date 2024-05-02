Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Hakkında sürekli aşk iddiaları çıkan Döngel için önce Sergen Yalçın'la sonra da Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı söylendi. Melisa Döngel'den aşk iddialarına yanıt gecikmedi. Konuyla ilgili sessiziğini bozan Döngel, "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum" dedi.

02.05.2024 13:36  Güncelleme: 13:41
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Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde "Aylin" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Hakkında sürekli aşk iddiaları çıkan Döngel için önce Sergen Yalçın'la sonra da Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı söylendi.

"SERGEN ARKADAŞIM, BARIŞ ALPER'İ TANIMIYORUM"

Melisa Döngel'den aşk iddialarına yanıt gecikmedi. Konuyla ilgili sessiziğini bozan Döngel, "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum" dedi.

"40 KERE SÖYLERSENİZ OLUR"

Habertürk'te yer alan habere göre, konuyla ilgili sessizliğini bozan Döngel; "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum. '40 kere söylerseniz olur' derler ya öyle olacak sanıyorum ama gerçekten tanımıyorum kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu - Son Dakika

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