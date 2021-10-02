Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın 43. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

HAKEMİN KARARINA ÇOK SİNİRLENDİ

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan şut atacağı sırada Jorge Felix tarafından engellendi ve yerde kaldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın bu müdahalenin ardından faul beklerlerken hakem Yaşar Kemal Uğurlu "devam" dedi. Bunun üzerine çok sinirlenen Yalçın, Serdar Saatçi'nin oyunun durması için kenara attığı topa vurdu. Deneyimli hoca gösterdiği tepki üzerine kırmızı kartla cezalandırıldı.