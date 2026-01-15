Sergen Yalçın, ''O da takımdan ayrılabilir'' diyerek bir vedayı daha duyurdu - Son Dakika
Sergen Yalçın, ''O da takımdan ayrılabilir'' diyerek bir vedayı daha duyurdu

15.01.2026 23:52
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulunarak takımdaki geleceği merak edilen Rafa Silva ile ilgili konuştu. Portekizli oyuncuya veda edebileceklerini belirten Sergen Yalçın, ''Rafa Silva takımdan ayrılabilir.'' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupada 3-0 kazanılan Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''RAFA SILVA TAKIMDAN AYRILABİLİR''

Sergen Yalçın, uzun süredir takımla birlikte maçlara çıkmayan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın takımdan ayrılabileceğini açıklayarak, "Bir tek Paulista ailevi nedenlerle ayrıldı. Onun haricindekileri planlamamızda düşünmüyorduk. Aramızdan ayrılacak birkaç oyuncu daha var. Rafa Silva'nın durumu var, o da takımdan ayrılabilir." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki Portekizli oyuncu, 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

MERT GÜNOK VE NECİP UYSAL AÇIKLAMASI

Necip Uysal ve Mert Günok'un takımdan gönderilmesi ile ilgili de konuşan Yalçın, "Kararı ben verdim. Necip ve Mert'ten ayrılmak durumundaydık. Necip'le ben değil Serkan Reçber konuştu. Biz Necip'e bazı şeyler de sorduk, durumu onun kontrolüne bıraktık. O da 'ben oynamak istiyorum' gibi konuşmuş ama kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Artık işin karşı tarafına geçmek durumunda. Yaş olarak o pozisyona gelmiş. Aradım, ulaşamadım gibi tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması; Necip'in açıklamaları beni çok üzdü. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Oynamak istediğini söyledi. Biz ise kadromuzda düşünmediğimizi söyledik. '' dedi.

