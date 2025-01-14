Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, yeni teknik direktörünü Sergen Yalçın'ın ekibinde buldu.
Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Murat Şahin. Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.
Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda teknik ekipte görev yapan ve Beşiktaş'ta Trendyol Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan 48 yaşındaki Murat Şahin, ilk kez bir kulüp çalıştıracak.
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Murat Şahin, gelir gelmez zorlu bir sınav verecek. Genç teknik adam, Akdeniz ekibindeki ilk maçında lider Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Mersin'de kozlarını paylaşacak.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın'ın yardımcısı Süper Lig takımının başına geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)