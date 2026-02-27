Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iki kadın arkadaşıyla gittiği restorandan çıkışta objektiflere yansıdı. Mekân çıkışında kameraları fark eden Yalçın'ın yanındaki isimlerin yeniden içeri yöneldiği görüldü.
Bu sırada bahşiş aldığı belirtilen vale, Yalçın'la fotoğraf çektirmek istedi. Talebe tepki gösteren deneyimli teknik adamın, "Arabamı alabilir miyim?" diyerek karşılık verdiği duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yaşanan anlar dikkat çekti.
