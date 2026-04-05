Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararıyla Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam saat 20.00'de Fenerbahçe'ye Chobani Stadyumu'nda konuk olacak.

EL BILAL TOURE MAÇ KADROSUNDA YOK

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatmasının ardından geride bıraktığımız hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Malili futbolcu El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. TRT Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktör Sergen Yalçın, 24 yaşındaki oyuncuyu zorlu Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almadı. 

SEZON PERFORMANSI

Kiralık olarak Atalanta'dan transfer edilen El Bilal Toure, bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Sergen maçı vermiş 10 18 Yanıtla
  • Emre Osman Emre Osman:
    ligde iddiası olmayan sekiztaş maçı vermiş belli ki ?? 9 11 Yanıtla
  • ATA REİSS ATA REİSS:
    satışa bak satışa hey yavrum 6 14 Yanıtla
  • Hakan Erdemanar Hakan Erdemanar:
    gs icardiyı oynattı,,, sonuç trabzon 12 kişi..)))) 1 0 Yanıtla
  • Emre Osman Emre Osman:
    yasin kol 1-0 beşiktaş. hedef 1 milyon penaltı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:20
23:15
22:06
21:40
21:38
20:49
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:19:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.