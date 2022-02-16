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Sergio Agüero açıkladı: Beni izlemeye gelip Jose Sosa'yı transfer ettiler - Son Dakika

Sergio Agüero açıkladı: Beni izlemeye gelip Jose Sosa'yı transfer ettiler

16.02.2022 12:52
Sergio Agüero açıkladı: Beni izlemeye gelip Jose Sosa'yı transfer ettiler

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir süre tedavi gördükten sonra futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero, Bayern Münih'e neden transfer olamadığını anlattı. Arjantinli yıldız futbolcu, Alman ekibinin kendisini izlemeye geldiği maçta Jose Sosa'yı beğendiklerini ve kendisi yerine, onu tercih ettiklerini söyledi.

Sezon başında Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir süre tedavi gördükten sonra futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Futbolu bıraktığı gözyaşları içinde açıklayan 33 yaşındaki eski futbolcu, twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Sergio Agüero açıkladı: Beni izlemeye gelip Jose Sosa'yı transfer ettiler

Twitter'da kendisine yöneltilen soruya cevap veren Agüero, Bayern Münih'in kendisini değil Jose Sosa'yı transfer ettiğini açıkladı. Bir twitter hesabının eski bir gazete haberindeki "Agüero, Bayern Münih'e doğru" haberini paylaşarak "neden olmadı?" diye sorması üzerine açıklama yapan eski golcü, "Estudiantes'e karşı oynanan maçımı izlemeye Bayern Münih'in geldiğini söylediler. Ancak o maçta çok kötü oynadım. O maçta iyi oynayan Jose Sosa'yı beğendiler ve onu transfer ettiler" dedi.

Sergio Agüero açıkladı: Beni izlemeye gelip Jose Sosa'yı transfer ettiler

"BAYERN MÜNİH'İN TRANSFER LİSTESİNDE YER ALIYOR"

Sergio Agüero'ya yöneltilen sorudaki gazete 18 Nisan 2006 tarihli Ole gazetesiydi ve gazetenin ilgili haberinde şu ifade yer alıyordu: "Transfer olmak için can atıyor. Onu uzun zamandır takip ediyorlar ve karar verilmiş gibi görünüyor. Bayern Münih'in transfer listesinde yer alıyor."

"9 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA BAYERN MÜNİH'E TRANSFER OLDU"

2020 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa, ülkesinde Estudiantes takımıyla futbola başlamış ve 2007 yılında 9 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da giyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 19 kez ülkesi adına milli formayı giymişti.

"22 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ATLETİCO MADRİD'E TRANSFER OLDU"

Ülkesinde Independiente takımıyla futbola başlayan Sergio Agüero, Bayern Münih'e transfer olamasa da yaklaşık 22 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuş ve buradaki muhteşem performansıyla 40 milyon Euro karşılığında Manchester City'e imza atmıştı. İngiliz ekibinde çıktığı 381 maçta 248 gol atan golcü futbolcu, bu sezon başında transfer olduğu Barcelona formasıyla 5 maça çıkmış ve daha sonra kalbindeki rahatsızlık nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.Sergio Agüero, Arjantin Milli Takımı forması altında 101 maça çıkarken bu maçlarda 41 gol atma başarısı gösterdi.

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Sergio Aguero, Bayern Münih, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergio Agüero açıkladı: Beni izlemeye gelip Jose Sosa'yı transfer ettiler - Son Dakika Spor


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