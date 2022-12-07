Dünya Kupası hiç iyi gelmedi! Galatasaray revire döndü - Son Dakika
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Dünya Kupası hiç iyi gelmedi! Galatasaray revire döndü

07.12.2022 18:06

Sergio Oliveira ve Icardi'nin ardından Yunus Akgün de sakatlandı. Villarreal maçında oyundan acı içinde çıkan futbolcunun iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildi.

Galatasaray, Villarreal maçında sakatlanıp oyundan çıkan Yunus Akgün'ün iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Yunus'tan gelen haber moralleri bozdu. Yunus'un dönüşünün dört haftayı bulabileceği belirtildi.

Dünya Kupası hiç iyi gelmedi! Galatasaray revire döndü

KUPA ARASI İYİ GELMEDİ

Galatasaray'da, Dünya Kupası arasında Sergio Oliveira ve Mauro Icardi da sakatlık geçirdi. İki futbolcunun Aralık sonu gibi dönmesi bekleniyor.

"İÇ YAN BAĞINDA ZORLANMA"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Villarreal ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Dünya Kupası hiç iyi gelmedi! Galatasaray revire döndü
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Son Dakika Spor Dünya Kupası hiç iyi gelmedi! Galatasaray revire döndü - Son Dakika


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