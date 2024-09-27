Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı - Son Dakika
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Spor

Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, dün gece silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Serhat Akın'a yapılan saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ateş eden kişinin saniyeler içerisinde motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

27.09.2024 10:52
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, dün gece bir program çıkışı silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Saldırı anı, kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motosiklete binmiş yüzü maskeli iki saldırganın 3 el ateş ettiği Serhat Akın'ın ayağından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

SANİYELER İÇERİSİNDE OLAY YERİNDEN KAÇIYOR

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görüldü.

Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın\'ın vurulma anı

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Son Dakika Spor Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Mustafa Şimşek:
    ali koç hakkında konuştuktan sonra oldu sanırsam 154 9 Yanıtla
  • Yunus Gelturan:
    Fenerbahçe'nin içi çok kötü niyetli insanlarla dolu. 132 12 Yanıtla
  • Selim GARGI:
    Ali Koç yada acun net 101 19 Yanıtla
  • Adem Altindag:
    Geçmiş olsun serhat akın 101 5 Yanıtla
  • Alp Derman:
    Bunu Aziz başkan bile yapmazdı. Spor terörü iyice hortladı. 100 5 Yanıtla
  • zekeriya dilman:
    Polis yakalar merak etmeyin adli kontrolle serbest 94 2 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    bir üzüldüm bir üzüldüm hiç sormayın 6 89 Yanıtla
    Ali Gökhan Borat:
    Hadi ya. Çok merak ediyorduk senin duygu durumunu 1 0
  • Mehmet Yılmaz:
    yakalanır bunu yapanlar merak etmeyin adlı kontrelle serbest kalırlar 68 2 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Kimin tavuğuna kışt dediyse artık 58 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı - Son Dakika
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