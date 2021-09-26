Serie A'ya damga vuran olay! Elinde su şişesiyle rakibine çalım atıp, topu ağlara gönderdi

İtalya Serie A'da haftanın en çekişmeli maçlarından birine sahne oldu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, 2 farklı öne geçtiği maçta 3-2 geriye düştü. 90. dakikada skora yeniden dengeyi getiren Hellas Verona, 1 puana razı oldu.

TAKIMINA BERABERLİĞİ GETİREN GOLÜ ATTI

Genoa'ya beraberliği getiren 2. gol ise maça damga vurdu. Mattia Destro elinde taşıdığı su şişesiylerakiplerini geçerek vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Futbolseverler futbolcunun elindeki su şişesini golün tekrarında fark ederken, sosyal medyada o anlara beğeni yağdı.