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Serie A'ya damga vuran olay! Elinde su şişesiyle rakibine çalım atıp, topu ağlara gönderdi - Son Dakika

Serie A'ya damga vuran olay! Elinde su şişesiyle rakibine çalım atıp, topu ağlara gönderdi

26.09.2021 00:30

İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Genoa, sahasında Hellas Verona'yla 3-3 berabere kaldı. Büyük heyecana sahne olan maça Genoa forveti Mattia Destro'nun attığı gol damga vurdu. Elinde su şişesiyle rakiplerini geçen İtalyan futbolcu, ağları havalandırmayı başardı. Futbolseverler, futbolcunun elindeki su şişesini golün tekrarında fark ederken sosyal medyada o anlara beğeni yağdı.

İtalya Serie A'da haftanın en çekişmeli maçlarından birine sahne oldu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, 2 farklı öne geçtiği maçta 3-2 geriye düştü. 90. dakikada skora yeniden dengeyi getiren Hellas Verona, 1 puana razı oldu.

TAKIMINA BERABERLİĞİ GETİREN GOLÜ ATTI

Genoa'ya beraberliği getiren 2. gol ise maça damga vurdu. Mattia Destro elinde taşıdığı su şişesiylerakiplerini geçerek vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Futbolseverler futbolcunun elindeki su şişesini golün tekrarında fark ederken, sosyal medyada o anlara beğeni yağdı.

Serie A'ya damga vuran olay! Elinde su şişesiyle rakibine çalım atıp, topu ağlara gönderdi
Serie A'ya damga vuran olay! Elinde su şişesiyle rakibine çalım atıp, topu ağlara gönderdi
Serie A'ya damga vuran olay! Elinde su şişesiyle rakibine çalım atıp, topu ağlara gönderdi
Serie A'ya damga vuran olay! Elinde su şişesiyle rakibine çalım atıp, topu ağlara gönderdi

İtalya Serie A, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serie A'ya damga vuran olay! Elinde su şişesiyle rakibine çalım atıp, topu ağlara gönderdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Serie A'ya damga vuran olay! Elinde su şişesiyle rakibine çalım atıp, topu ağlara gönderdi - Son Dakika
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