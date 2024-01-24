MKE Ankaragücü, Karagümrük\'ü de rahat geçti

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ali Kaan Güneren ve 61. dakikada Federico Macheda kaydetti. Emre Belözoğlu'nun takımı ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Ankaragücü söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Galip gelen MKE Ankaragücü puanını 28'e çıkardı. Karagümrük ise 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynayacak. Karagümrük ise Rizespor ile mücadele edecek.
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