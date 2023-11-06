Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, evinde Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. THG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi 1-0 kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti ve 3 puanı getiren tek golü 64. dakikada Olivier Kemen attı.
Bu sonuçla Kayserispor 19 puana yükselirken, Alanyaspor 10 puanda kaldı. Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, ilk maçında puan alamadı. Kayserispor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına giderken, Alanyaspor Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
İşte 11. haftanın ardından oluşan puan durumu;
Son Dakika › Spor › Üst sıralara geldiler! Seriye bağlayan Kayserispor, ligin devleriyle aynı puanda - Son Dakika