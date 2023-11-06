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Üst sıralara geldiler! Seriye bağlayan Kayserispor, ligin devleriyle aynı puanda - Son Dakika

Üst sıralara geldiler! Seriye bağlayan Kayserispor, ligin devleriyle aynı puanda

Son Güncelleme: 06.11.2023 23:00

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, kendi evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 64. dakikada Olivier Kemen attı. Sarı-kırmızılılar, 19 puanla 6. sıraya yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, evinde Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. THG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi 1-0 kazandı.

KEMEN GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti ve 3 puanı getiren tek golü 64. dakikada Olivier Kemen attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Kayserispor 19 puana yükselirken, Alanyaspor 10 puanda kaldı. Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, ilk maçında puan alamadı. Kayserispor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına giderken, Alanyaspor Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

İşte 11. haftanın ardından oluşan puan durumu;

Sessiz sedasız üst sıralara geldiler! Seriye bağlayan Kayserispor, ligin devleriyle aynı puanda


Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üst sıralara geldiler! Seriye bağlayan Kayserispor, ligin devleriyle aynı puanda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üst sıralara geldiler! Seriye bağlayan Kayserispor, ligin devleriyle aynı puanda - Son Dakika
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