Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde - Son Dakika
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Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde

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Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe ile her konuda anlaşma sağladı. 5 yıllık kontrat imzalayacak olan Fransız golcü, İspanyol devinden 100 milyon euro imza parası ve yıllık 57.5 milyon euro maaş alacak. Yılın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

03.06.2024 17:59  Güncelleme: 18:17
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PSG'deki sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan 23 yaşındaki Fransız golcü Kylian Mbappe, İspanyol devi Real Madrid'e katılmaya hazırlıyor. Real Madrid ve Mbappe, transfer için her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa içerisinde yapılması bekleniyor.

İMZA PARASI VE MAAŞI BELLİ OLDU

Öte yandan yıldız ismin Real Madrid'de kazanacağı maaş da belli oldu. İspanyol deviyle 5 yıllık anlaşan Mbappe, Real Madrid'de yıllık 57.5 milyon euro kazanacak. Öte yandan yıldız isim, Real Madrid'den 100 milyon euro da imza parası alacak.

PSG KARİYERİ

PSG ile 307 maça çıkan golcü futbolcu, oynadığı maçlarda 256 gol atma başarısı gösterirken 108 de gol pası verdi. 25 yaşındaki süper star, Paris Saint-Germain ile 6 Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Adım adım Real Madrid\'e! Mbappe\'nin maaşı servet değerinde

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Son Dakika Spor Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: şu adamı kapın ellerinden Beşiktaşa getirin 14 11 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: yok dayı zaten her zamanki gibi Beşiktaş teklif yapmış Real Madrid almış 6 1 ferhat eser: Beşiktaş pepeyi getirdiğinde hepinizin ağzı açık kalmıştı ama değilmi Karşıyakalı??? 2 1 Galatasaray Spor kulübü: Beşiktaşın değeri zaten 8-10 mlyn Euro 1 2
  • YoH null: 5 para etmez birini almak gerçek komik:D 1 13 Yanıtla
    ferhat eser: şaka yapıyorsun herhalde? 6 1
  • Kemal: Hücrelerine bölsen bu kadar para edemez !!! 0 0 Yanıtla
  • Murat Çoker: Come to feneevvvvvv derler yakinda belingam diyolar di bugun bunlar delirdi delirdi :))) 0 0 Yanıtla

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