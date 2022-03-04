Sevgilisinin anlattıklarından etkilenen efsane futbolcu, İslamiyet'i seçti - Son Dakika

Real Madrid, Inter ve Milan gibi dev kulüplerin formasını giyen, Hollanda'nın efsane futbolcusu Clerance Seedorf, İslam'ı seçerek Müslüman olduğunu açıkladı.

"İSLAM'A KATILMAKTAN ÇOK MUTLU VE MEMNUNUM"

Kız arkadaşının kendisine İslam'ı öğrettiğini belirten Seedorf yaptığı açıklamada, "Müslümanlığı seçmemi kutlayan tüm güzel mesajlara teşekkürler. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime selam söylüyorum. İslam'a katılmaktan çok mutlu ve memnunum." ifadelerini kullandı. Seedorf ayrıca ismini değiştirmeyeceğini ve ailesinin kendisine verdiği isimle devam edeceğini belirtti. Hollandalı efsane paylaşımında ayrıca, "Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten sevgilim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.