Sevgilisinin anlattıklarından etkilenen efsane futbolcu, İslamiyet'i seçti - Son Dakika
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Sevgilisinin anlattıklarından etkilenen efsane futbolcu, İslamiyet'i seçti

04.03.2022 19:28

Dünyaca ünlü eski futbolcu Clerance Seedorf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İslamiyet'i seçtiğini ve Müslüman olduğunu duyurdu. İslamiyet'i sevgilisinden öğrendiğini belirten Hollandalı efsane futbolcu yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime selam söylüyorum. İslam'a katılmaktan çok mutlu ve memnunum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Inter ve Milan gibi dev kulüplerin formasını giyen, Hollanda'nın efsane futbolcusu Clerance Seedorf, İslam'ı seçerek Müslüman olduğunu açıkladı.

"İSLAM'A KATILMAKTAN ÇOK MUTLU VE MEMNUNUM"

Kız arkadaşının kendisine İslam'ı öğrettiğini belirten Seedorf yaptığı açıklamada, "Müslümanlığı seçmemi kutlayan tüm güzel mesajlara teşekkürler. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime selam söylüyorum. İslam'a katılmaktan çok mutlu ve memnunum." ifadelerini kullandı. Seedorf ayrıca ismini değiştirmeyeceğini ve ailesinin kendisine verdiği isimle devam edeceğini belirtti. Hollandalı efsane paylaşımında ayrıca, "Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten sevgilim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Sevgilisinin anlattıklarından etkilenen efsane futbolcu, İslam'ı seçti

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.

Sevgilisinin anlattıklarından etkilenen efsane futbolcu, İslamiyet'i seçti
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Son Dakika Spor Sevgilisinin anlattıklarından etkilenen efsane futbolcu, İslamiyet'i seçti - Son Dakika


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