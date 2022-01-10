Üye Girişi
Sevim Yıldır, 2022'ye şampiyonlukla başladı - Son Dakika

Sevim Yıldır, 2022'ye şampiyonlukla başladı

10.01.2022 11:25
Sevim Yıldır, 2022'ye şampiyonlukla başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Sevim Yıldır, Samsun'da düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası'nda makaralı yay kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Sevim Yıldır, Samsun'da düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası'nda makaralı yay kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. 2021 yılını altın madalya ile kapatan Yıldır, 2022 yılının ilk turnuvasını da şampiyonlukla taçlandırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Federasyon Kupası müsabakaları 04-08 Ocak tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcunun katıldığı müsabakaların son gününde sporcular altın madalya için yarıştı. Makaralı Yay kategorisinde sıralama atışlarında 600 puan üzerinden 567 puan toplayan Sevim Yıldır, altın madalya atışlarında 143 puan alarak en yakın rakibinin 3 puan önünde şampiyon oldu. Yıldır'ın ardından Emine Oğuz ikinci, Yasemin Begüm Topkarcı da üçüncü oldu. Bu sonuçla 2022 yılına da Türkiye Şampiyonluğu ile merhaba diyen Sevim Yıldır, başarısını altın madalya ile taçlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar da, 2022 Salon Federasyon Kupası'nda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan sporcumuz Sevim Yıldır'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Sevim Yıldır, 2022'ye şampiyonlukla başladı
Sevim Yıldır, 2022'ye şampiyonlukla başladı
Sevim Yıldır, 2022'ye şampiyonlukla başladı

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyespor, Altın Madalya, Şampiyon, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sevim Yıldır, 2022'ye şampiyonlukla başladı - Son Dakika Spor


Haber Global yayınında korkutan anlar! Spiker, programı sunduğu sırada fenalık geçirdi Haber Global yayınında korkutan anlar! Spiker, programı sunduğu sırada fenalık geçirdi         
17:26
Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi         
17:12
Metroda bıçaklı saldırı soruşturması! 'Görevi ihmal'den ayrı bir soruşturma yürütülüyor Metroda bıçaklı saldırı soruşturması! 'Görevi ihmal'den ayrı bir soruşturma yürütülüyor         
17:10
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Japon devi Panasonic, haftada 4 gün çalışma sistemine geçiyor Japon devi Panasonic, haftada 4 gün çalışma sistemine geçiyor         
12:49
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda         
11:08
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
17:23 2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı
17:12 Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
17:11 Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi
17:10 Metroda bıçaklı saldırı soruşturması! 'Görevi ihmal'den ayrı bir soruşturma yürütülüyor
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:31:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sevim Yıldır, 2022'ye şampiyonlukla başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement