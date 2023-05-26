Sezon başında Galatasaray'lı İcardi için '20 gol atamaz' diyen Ümit Özat: Allah'ın varsa 1 gol atmazsın

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, son haftalarda attığı gollerle takımını adeta tek başına şampiyonluğa taşıyor.

Transfer olduğu günden bu yana özellikle derbi maçlarında gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi 19 gol ve 7 asistlik performansıyla ligin altını üstüne getirdi.

"ICARDI, ALLAH'IN VARSA..."

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imzasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özat, "20 gol atarsa saçımı kırmızıya boyatırım" demişti. Icardi'nin 19 gole ulaşmasından sonra Ümit Özat'tan esprili bir paylaşım daha geldi.