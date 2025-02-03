Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor - Son Dakika
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Spor

Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor

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Portekiz Ligi'nin 20. haftasında Benfica'nın Estrela'yı 3-2 mağlup ettiği maçta, Kerem Aktürkoğlu talihsiz bir an yaşadı. Sezona hızlı başlayan ancak uzun süredir gol atamayan Aktürkoğlu, maçın 45+1. dakikasında rakip stoperlerin hatalı geri pasında araya girdi ancak gol sevinci yaşamasına direk izin vermedi. Aktürkoğlu, karşılaşmayı gol ya da asist katkısı veremeden tamamladı.

03.02.2025 10:24  Güncelleme: 10:46
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Benfica, Portekiz Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Estrela'yı 3-2 yendi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu talihsiz bir an yaşadı.

KEREM'İN TALİHSİZ ANI

Yeni takımında sezona adeta fırtına gibi başlayan ve son golünü 7 Aralık 2024'te atan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, çok net bir fırsattan yararlanamadı.

KALECİYİ GEÇTİ, DİREĞE TAKILDI

45+1. dakikada rakip stoperlerin hatalı geri pasında araya giren ve kalecinin üstünden topu aşırtan Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci yaşamasına direk izin vermedi. Gol orucunu bozmaya çok yaklaşan milli futbolcu, karşılaşmayı gol ya da asist katkısı veremeden tamamladı.

İşte o anlar;

Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor
Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor
Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor
Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor
Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem\'in şanssızlığı bitmiyor

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz, Fırtına, Fırtına, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • erciyes mukremin:
    insallah sansi acilir 6 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray dan kaçarak gitti. şimdi yunus aynısını yapıyor. para için gidersen böyle sene sonunu gostermezler 4 5 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    o değilde feraty pji nerde sesi soluğu cıkmıyor keske top direğe degilde ferata grseydi 2 3 Yanıtla
  • recep balcı:
    haberin başlığından bir bok anlamadım devamını okuyabilen varmı 1 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    tahta bacak sponsor kıyagiyla gitti ve balon olduğu cikti 0 0 Yanıtla
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