Benfica, Portekiz Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Estrela'yı 3-2 yendi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu talihsiz bir an yaşadı.
Yeni takımında sezona adeta fırtına gibi başlayan ve son golünü 7 Aralık 2024'te atan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, çok net bir fırsattan yararlanamadı.
45+1. dakikada rakip stoperlerin hatalı geri pasında araya giren ve kalecinin üstünden topu aşırtan Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci yaşamasına direk izin vermedi. Gol orucunu bozmaya çok yaklaşan milli futbolcu, karşılaşmayı gol ya da asist katkısı veremeden tamamladı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)