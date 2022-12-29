Fenerliler deliye dönecek! Yıldız isim Galatasaray'a çok yakın

Ne yapıyorsunuz müdür bey! Personelini herkesin önünde hakaret ederek tokatladı

Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt'un takıma katkısından memnun olmayan ve sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçti.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon mutlak şampiyon olmak isteyen ve tüm hesaplarını bunun üzerine yapan Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla temaslar sıklaşmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da takımdan gönderilmesi gündemde olan Patrick van Aanholt'un yanı sıra Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir takıma katkısından memnun olmayan Sarı-Kırmızılı yönetim, sol bek mevkisine öncelik veriyor. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçtikleri iddia edildi.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Takvimin haberine göre, sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Galatasaray ile transfer için ilk teması kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

BELÖZOĞLU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe 'den ayrılarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Hasan Ali Kaldırım, turuncu-lacivertli formayla bu sezon 15 karşılaşmada görev yaptı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

BAŞAKŞİRDE İSTENENİ VEREMEDİ

Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gol kaydetti. Kaldırım, hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe'nin dışında Kayserispor, Mainz, Kaiserslautern ve Koblenz ekiplerinde forma giymişti.