Fenerliler deliye dönecek! Yıldız isim Galatasaray'a çok yakın - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerliler deliye dönecek! Yıldız isim Galatasaray'a çok yakın

29.12.2022 13:04

3 sezondur formasını giydiği Başakşehir'de kadro dışı kalan ve Belözoğlu'nun 'Prensibimiz uyuşmuyor' dediği Hasan Ali Kaldırım için Süper Lig devi harekete geçti. Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Cimbom ile transfer için ilk teması kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt'un takıma katkısından memnun olmayan ve sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçti.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon mutlak şampiyon olmak isteyen ve tüm hesaplarını bunun üzerine yapan Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla temaslar sıklaşmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da takımdan gönderilmesi gündemde olan Patrick van Aanholt'un yanı sıra Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir takıma katkısından memnun olmayan Sarı-Kırmızılı yönetim, sol bek mevkisine öncelik veriyor. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçtikleri iddia edildi.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Takvimin haberine göre, sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Galatasaray ile transfer için ilk teması kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

Fenerliler deliye dönecek! Yıldız isim Galatasaray'a çok yakın

BELÖZOĞLU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe 'den ayrılarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Hasan Ali Kaldırım, turuncu-lacivertli formayla bu sezon 15 karşılaşmada görev yaptı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

BAŞAKŞİRDE İSTENENİ VEREMEDİ

Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gol kaydetti. Kaldırım, hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe'nin dışında Kayserispor, Mainz, Kaiserslautern ve Koblenz ekiplerinde forma giymişti.

Fenerliler deliye dönecek! Yıldız isim Galatasaray'a çok yakın
YORUMLAR
500
Galatasaray Zirvede, Fenerbahçe'de Tehlike Çanları, Beşiktaş Kayıp, Atilla Karaoğlan, Torreira'nın 'Noel' Kartı | SALI PAZARI Galatasaray Zirvede, Fenerbahçe'de Tehlike Çanları, Beşiktaş Kayıp, Atilla Karaoğlan, Torreira'nın 'Noel' Kartı | SALI PAZARI Emre Belözoğlu'nun 'Çalışma prensibimiz aynı değil' dediği Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig devine transfer oluyor Emre Belözoğlu'nun 'Çalışma prensibimiz aynı değil' dediği Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig devine transfer oluyor

Medipol Başakşehir Fk, Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerliler deliye dönecek! Yıldız isim Galatasaray'a çok yakın - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Samsun'da yürek yakan olay: Üzerine çaydanlık devrilen 11 aylık bebek, hayatını kaybetti
14:00 "EYT'de yaş sınırı olmayacak" açıklaması sonrası vatandaşlar aylık bağlatmak için şubelere akın etti! SGK'dan konuya ilişkin açıklama geldi
13:43 Suriye Savunma Bakanlığı'ndan, Ankara-Şam temasının ardından ilk açıklama: Görüşme pozitif geçti
13:43 AK Parti Milletvekili Bekir Erim, Nazilli'deki bazı projelere karşı çıktığı yönündeki iddiaları soran gazeteciye sert tepki: Terbiyesizlik yapmayın
13:15 Bakan Çavuşoğlu, Şam ile 11 yıl sonra yapılan görüşme sonrası konuştu: Suriye rejimi, Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor
12:58 Gecenin Ucunda dizi setinde korku dolu anlar! Seti basan mahalleli, rambo bıçağı ve satırla çekim ekibini kovaladı
12:46 Geç müdahale ettiğini öne sürdüğü hemşireyi yumrukladı! Savunması daha fena: Yanlışlıkla vurdum
12:41 Gümrük Müdürü'nden skandal hareket! Personelini herkesin önünde "Eşek sıpası" diyerek tokatladı
12:29 Zonguldak'ta eski belediye meclis üyesi yazlık evinde ölü bulundu
12:19 Suudi Arabistan'da korkunç ağrılarla hastaneye giden çocuğun röntgenine bakan doktorlar, anne babasına çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 14:30:18. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerliler deliye dönecek! Yıldız isim Galatasaray'a çok yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement