''Sezonu kapattı'' denilen Icardi'den haber var - Son Dakika
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Spor

''Sezonu kapattı'' denilen Icardi'den haber var

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Forvet oyuncusu Mauro Icardi yaşadığı sakatlıktan dolayı Arjantin'de geçirdiği ameliyattan sonra çalışmalara başladı. ''Soğuk oda'' olarak bilinen kriyoterapi uygulamasına başlayan futbolcunun tedavisinin 8 ay süreceği belirtildi. Galatasaraylı yetkililer, ağrı eşiği yüksek olan Icardi'nin sezon sonundaki maçlara yetişeceği inancında.

25.12.2024 14:40
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Tottenham maçının 85. dakikasında yaşadığı sakatlıktan dolayı MR sonuçlarına göre çapraz bağlarında yırtık ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro Icardi sezonu kapadı.

SON MAÇLARA YETİŞEBİLİR

Ameliyat olmadan önce rehabilitasyona başlayan Icardi, dizinde sakatlıktan dolayı oluşan ödemi gidermek için "soğuk oda" olarak bilinen "kriyoterapi" uygulamasına başladı. Uzmanlar Icardi'nin tedavisinin 8 aylık bir süreç olacağını söylüyor.

DAHA ÖNCE FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Galatasaraylı yetkililer ise ağrı eşiği çok yüksek olan Mauro Icardi'nin sezon sonundaki maçlara yetişeceği inancında. Arjantinli futbolcu geçen yaşadığı ağrı nedeniyle sezonun neredeyse tamamını iğne vurularak oynamıştı.

'Sezonu kapattı' denilen Icardi'den haber var
\'\'Sezonu kapattı\'\' denilen Icardi\'den haber var

Mauro Icardi, Galatasaray, Ameliyat, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Sezonu kapattı'' denilen Icardi'den haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Volkan null:
    Bitti artık eskisi gibi olamaz 3 31 Yanıtla
  • ferhat eser:
    düzelsede sakatlığı nüksedecek bir sürü maç kaçıracak o arada BEŞİKTAŞ derbilerde 5sarayı yine perişan edecek sonra malum yok icardi olsaydı söyle olurdu yok micardi oynasaydı söyle olurdu ağla dur klasik 5saray 3 29 Yanıtla
  • ferhat eser:
    osimhende gidiyor bitti bunlar artık manchester işi bitirmek üzere 3 14 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Bu cocugu bitiren o kadın oldu...Kimseye hak ettiginden fazla deger vermeyeceksin... 14 0 Yanıtla
  • gurcan dikici:
    küllerinden doğar Kral 11 2 Yanıtla
  • Yenal Yildirim:
    bundan bir cacık olmaz artıkın 0 7 Yanıtla
  • Depeche:
    Gavatti 0 6 Yanıtla
  • Kingsman:
    bakmayın böyle dediklerine 1 ay sonra ilk 11 de... 5 0 Yanıtla
  • Alparslan:
    isterse ayaginkopsun adamdır icardi 4 0 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Barış Alperin de bacağı kopmuştu haftaya oynadı mesela :) 2 2 Yanıtla
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