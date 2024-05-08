Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza - Son Dakika
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Spor

Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza

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Fatih Karagümrük'ün deneyimli oyuncusu Sofiane Feghouli, Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın cezası olarak 2 maç men ve hakeme yönelik hakareti nedeniyle de 3 maç men cezası aldı.

08.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:08
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PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fatih Karagümrük'ün tecrübeli futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç men cezası verdi.

5 MAÇ CEZA ALDI, GALATASARAY MAÇINDA YOK

Yapılan açıklamada, 'Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir" denildi.

Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza

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Son Dakika Spor Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza - Son Dakika
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