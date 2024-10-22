Sezonu namağlup ve hiç gol yemeden bitiren takım şampiyon olamadı - Son Dakika
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Spor

Sezonu namağlup ve hiç gol yemeden bitiren takım şampiyon olamadı

Sezonu namağlup ve hiç gol yemeden bitiren takım şampiyon olamadı

İsveç Kadınlar 4. Ligi'nde mücadele eden Angelholms FF, 18 hafta süren ligi 15 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup tamamladı ve tüm sezon boyunca gol yememesine rağmen şampiyon olamadı.

22.10.2024 11:45
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Her geçen gün birbirinden garip olayların yaşandığı futbolda yine uzun bir zaman hafızalardan silinmeyecek bir olay meydana geldi.

GOL YEMEMİŞLERDİ

İsveç Kadınlar 4. Ligi'nde mücadele eden Angelholms FF, 18 hafta süren ligi 15 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup tamamlayıp tüm sezon boyunca gol yememesine rağmen şampiyon olamadı.

ŞAMPİYON OLAMADILAR

Angelholms FF, 18 maçtan oluşan ligde; 15 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sezonu 48 puanla namağlup tamamlamadı. Ljungbyheds IF takımı 16 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 49 puanla şampiyon oldu.

Sezonu namağlup ve hiç gol yemeden bitiren takım şampiyon olamadı

Futbol, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezonu namağlup ve hiç gol yemeden bitiren takım şampiyon olamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Görkem Gür:
    Fenerbahçe 28 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    sampıyon hak etmıs 121 gol atmıslar daha ne olsun 6 1 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    gerçek şampiyon kim gördüker 2 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    gs-bjk gibi aynı.gs de namağlup ikinci olmuştu 1 1 Yanıtla
  • Hakan Eren:
    İsveç liginin Fenerbahçe si 1 0 Yanıtla
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