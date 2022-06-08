Shakira bir kez daha yıkıldı! "En güzel kalçalı kadın" olarak tanınan Cortez'den olay Pique itirafı - Son Dakika
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Shakira bir kez daha yıkıldı! "En güzel kalçalı kadın" olarak tanınan Cortez'den olay Pique itirafı

08.06.2022 22:31

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığının ardından, "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den çarpıcı bir itiraf geldi. Pique'nin Shakira'ya ihanet ettiği iddialarının üzerine Cortez, deneyimli futbolcunun daha önce kendisine mesaj attığını belirterek, "Shakira'ya saygımdan sustum ama daha önceki zamanlarda Pique bana hep mesaj atardı. Avrupa'ya ne zaman döneceğimi sorardı. Sürekli de kalçalarımla ilgileniyordu." dedi.

Ünlü şarkıcı Shakira'nın, sevgilisi Pique'yi kendisini aldatırken suçüstü yakaladığı iddiası gündeme oturmuştu. Shakira daha sonra iletişim ajansı vasıtasıyla yaptığı açıklamada 12 yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını belirtmişti. Tüm yaşananların ardından 2016 yılının Miss Bum Bum güzeli (En güzel kalçalı kadın) yarışmasının birincisi Suzy Cortez'den çarpıcı bir iddia daha geldi.

Shakira bir kez daha yıkıldı! 'En güzel kalçalı kadın' olarak tanınan Cortez'den olay Pique itirafı

"AVRUPA'YA NE ZAMAN DÖNECEĞİMİ SORARDI"

Pique'nin kendisine daha önce mesajlar attığını belirten Suzy Cortez, "Shakira'ya saygımdan sustum ama daha önceki zamanlarda Pique bana hep mesaj atardı. Avrupa'ya ne zaman döneceğimi sorardı. Sürekli de kalçalarımla ilgileniyordu. Hatta Messi dövmesi yaptırmak istediğimde bunu kıskanmıştı. Shakira bunu hak etmedi" dedi.

Shakira bir kez daha yıkıldı! 'En güzel kalçalı kadın' olarak tanınan Cortez'den olay Pique itirafı

"SHAKIRA'YA SAYGIMDAN SUSTUM"

Suzy Cortez ayrıca " Barcelona'dan Messi ve Coutinho, instagram'dan bana yürümemişti. Onlar gerçekten sadık insanlar. Hatta ben Messi'ye büyük saygı duyardım ve Pique bunu kıskanırdı. Şimdiye dek Shakira'ya saygımdan sustum ama her şeyi anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Shakira bir kez daha yıkıldı! 'En güzel kalçalı kadın' olarak tanınan Cortez'den olay Pique itirafı
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Son Dakika Spor Shakira bir kez daha yıkıldı! 'En güzel kalçalı kadın' olarak tanınan Cortez'den olay Pique itirafı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Shakira bir kez daha yıkıldı! "En güzel kalçalı kadın" olarak tanınan Cortez'den olay Pique itirafı - Son Dakika
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