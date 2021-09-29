Fatih Terim'den basın toplantısında yabancı sınırı göndermesi! Sheriff üzerinden TFF'yi hedef aldı

Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başlayan ve son olarak Real Madrid 'i deviren Sheriff üzerinden TFF'ye yabancı sayısı göndermesinde bulunan Fatih Terim, "Sheriff antrenörünü okudum, 'Başarımız varsa, federasyona teşekkürler, yabancı sayısını serbest bıraktı' diyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray , yarın deplasmanda Marsilya 'yla karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, TFF'ye çarpıcı bir göndermede bulundu.

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