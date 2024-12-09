Yaptıklarına dayanamayıp şikayet ettiler: Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yaptıklarına dayanamayıp şikayet ettiler: Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı

Geniş Video İzle

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Jorge Jesus'un ekibi Al-Hilal'in Vitor Pereira'nın takımı Al-Shabab'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yöneten FIFA Kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, verdiği kararlarla tartışmalara sebep olmuştu. Al Shabab yönetimi, Meler'i hakem komitesine şikayet etti.

09.12.2024 16:27  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Shabab ile Al-Hilal maçını yöneten Halil Umut Meler, karşılaşmada verdiği kararlarla Al-Shabab tarafının tepkisini çekmişti. 30 Kasım'da oynanan maçta Jorge Jesus'un ekibi Vitor Pereira'nın takımı Al Shabab'ı 2-1 mağlup etmişti. Bu maçın ardından Shabab'tan beklenmedik bir hamle geldi.

HAKEM KOMİTESİNE ŞİKAYET ETTİLER

Al Shabab yönetimi, Halil Umut Meler'i hakem komitesine şikayet etti. Şikayette Meler'in hatalarının komite tarafından doğrulandığına değinildi. Başvuru açıklaması şu şekilde;

"Halil Umut Meler'in Al Hilal maçındaki yönetimi hakkında hakem komitesine resmi şikayette bulunduk. Suudi Arabistan Hakem komitesi Halil Umut Meler'in hatalı kararlarla sonuca etki ettiğini belirtti"

"3 PUANIMIZ GİTTİ"

Öte yandan Al Shabab Başkan Yardımcısı Mohamed Al-Nasser, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada Halil Umut Meler'in verdiği kararlarla 3 puanlarını aldığını ifade etti. Al-Nasser, "Halil Umut Meler hangi kriterlere göre Al Hilal ile oynadığımız maça atandı? Suudi hakem komitesinin bu maçta hatalar olduğunu tespit etmesinin bize faydası yok. 3 puanımız gitti" açıklamasında bulundu.

PEREIRA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Al Hilal deplasmanda Al Shabab'ı 2-1 yenmiş maçta da iki kırmızı kart çıkmıştı. Maç sonunda mağlup Al Shabab'ın teknik direktörü Pereira, Meler'i eleştirmişti. Pereira maç sonunda "Halil Umut Meler'in bize gösterdiği kırmızı kart yanlıştı. Maçın tüm gidişatını değiştirdi" demişti.

Yaptıklarına dayanamayıp şikayet ettiler: Halil Umut Meler, Suudi Arabistan\'ı karıştırdı

Suudi Arabistan Pro Lig, Halil Umut Meler, Suudi Arabistan, Jorge Jesus, Al Hilal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaptıklarına dayanamayıp şikayet ettiler: Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    dovselerdi direk şikayetle anlamaz o 13 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    meler meletecekler 13 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    türkiyenin yapamadığını yapmışlar helal olsun 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Melek yüzlü şeytan 5 0 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Orayıdamı karıştırdınız amk :)) 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:11 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:29 Hava durumu uyarıları art arda geldi İstanbul dahil 10 ilde alarm Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
00:12 Torbalı Belediye Başkanı Demir’den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz
23:54 BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor
23:46 ABD’de 6.3 büyüklüğünde şiddetli deprem ABD'de 6.3 büyüklüğünde şiddetli deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 18:02:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yaptıklarına dayanamayıp şikayet ettiler: Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.