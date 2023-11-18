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Şimdi oynayan futbolcularımız o zaman çocuktu! A Milli Takım'ın, Almanya'yı en son yendiği tarih ''Yok artık'' dedirtecek cinsten - Son Dakika

Şimdi oynayan futbolcularımız o zaman çocuktu! A Milli Takım'ın, Almanya'yı en son yendiği tarih ''Yok artık'' dedirtecek cinsten

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşılaşacak. Milli takım, Almanya'ya karşı son galibiyetini 2005 yılında aldı. İki ülke arasındaki son maç 3-3 sona erdi.

18.11.2023 17:34  - Güncelleme: 17:37

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

SON GALİBİYET 2005'TE

A Milli Takım, Almanya'ya karşı son galibiyetini 2005 yılında aldı. A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 26 kez karşı karşıya geldi.

Şimdi ilk 11 oynayan futbolcularımız o zaman çocuktu! A Milli Takım'ın, Almanya'yı en son yendiği tarih 'Yok artık' dedirtecek cinsten

26 MAÇTA 6 GALİBİYET

Türk Milli Takımı, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

Şimdi ilk 11 oynayan futbolcularımız o zaman çocuktu! A Milli Takım'ın, Almanya'yı en son yendiği tarih 'Yok artık' dedirtecek cinsten

2005'TEKİ MAÇI KAZANDIK

1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

Şimdi ilk 11 oynayan futbolcularımız o zaman çocuktu! A Milli Takım'ın, Almanya'yı en son yendiği tarih 'Yok artık' dedirtecek cinsten

SON MAÇ BERABERE

İki ülke A milli takımları arasındaki son maçı 3-3 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip 3 kez geriye düştüğü mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Almanların golleri Draxler, Neuhaus ve Waldschmidt'ten gelirken, milli takımın gollerini Ozan Tufan, Efecan Karaca ve Kenan Karman attı.

A Milli Takım'ın, Almanya'yı en son yendiği tarih 'Yok artık' dedirtecek cinsten
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Şimdi oynayan futbolcularımız o zaman çocuktu! A Milli Takım'ın, Almanya'yı en son yendiği tarih ''Yok artık'' dedirtecek cinsten - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şimdi oynayan futbolcularımız o zaman çocuktu! A Milli Takım'ın, Almanya'yı en son yendiği tarih ''Yok artık'' dedirtecek cinsten - Son Dakika
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