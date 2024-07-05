Sinan Akçıl\'dan Merih Demiral\'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın

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UEFA, Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Günlerdir dünya gündemine yer alan konuya bir yorum da şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

"YAZIKLAR OLSUN"

X hesabından yaptığı paylaşımla Demiral'a verilen cezaya tepki gösteren Sinan Akçıl, "2 maç ceza, buna sevinenler de var eminim. Yarın stada gidecek tüm vatandaşlarımızdan bozkurt hareketini bekliyorum, hadi onlara da tek tek ceza versinler bakalım. Yazıklar olsun sana" diyerek UEFA'nın hesabını etiketledi.

UYGUNSUZ HAREKET SEBEBİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA da milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA, Avusturya- Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı.

2 MAÇ MEN CEZASI

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.