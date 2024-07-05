Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın - Son Dakika
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Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın

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Sinan Akçıl, UEFA'nın Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Merih Demiral'a verdiği 2 maç cezasına tepki gösterdi. Taraftara seslenen şarkıcı ''Yarın stada gidecek tüm vatandaşlarımızdan bozkurt hareketini bekliyorum'' dedi.

05.07.2024 15:34
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UEFA, Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Günlerdir dünya gündemine yer alan konuya bir yorum da şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

"YAZIKLAR OLSUN"

X hesabından yaptığı paylaşımla Demiral'a verilen cezaya tepki gösteren Sinan Akçıl, "2 maç ceza, buna sevinenler de var eminim. Yarın stada gidecek tüm vatandaşlarımızdan bozkurt hareketini bekliyorum, hadi onlara da tek tek ceza versinler bakalım. Yazıklar olsun sana" diyerek UEFA'nın hesabını etiketledi.

Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın

UYGUNSUZ HAREKET SEBEBİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA da milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA, Avusturya- Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı.

2 MAÇ MEN CEZASI

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sinan Akçıl\'dan Merih Demiral\'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın

Merih Demiral, Sinan Akçıl, Avusturya, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Berat Yavuz: Buda belki bi mevki verirler dye hersey de yag çekiyor 29 17 Yanıtla
  • Zafer Gök: Cok dogru bişey olur butun taraftarlatımız bozkurt işaretı yapmalı 17 18 Yanıtla
    Emir Kozcu: Takım sahaya yanında gercek kurtlarla cikmslidir:))) 2 2
  • İbrahim Demir: sonra bütün klüp ceza alın?? 10 10 Yanıtla
  • irfan balalan: istiklal marşı okunurken tüm futbolcularda Türklük işareti bekliyorum. 5 9 Yanıtla
  • ferhat eser: reklamlar 8 5 Yanıtla
    Kerim Cüceler: yine ferhatın hoşuna gitmedi 3 5
  • Osman Koca: al buyur burdan yak.. 10 3 Yanıtla
  • Can Dezen: Galiba buda butun seyirciyi cezalandirmak istiyor?? 10 2 Yanıtla
  • Sinan Döner: Aslında mantıklı. 15 bin kişiye de ceza vermezler herhalde.. 1 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
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