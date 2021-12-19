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Sinan Engin bombayı patlattı! Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı - Son Dakika

Sinan Engin bombayı patlattı! Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

19.12.2021 14:15

Ünlü yorumcu Sinan Engin, canlı yayında Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in, Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı. Engin, "Kuşlarımdan aldım bilgiyi, yalansa yalanlasınlar" dedi.

Fenerbahçe'de geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Vitor Pereira hakkında pek çok iddia ortaya atılıyor. Son olarak Beyaz TV'nin ünlü yorumcusu Sinan Engin çok konuşulacak bir bilgi paylaştı.

İşte Sinan Engin'in açıklamaları:

"BEŞİKTAŞ'I REDDETMİŞ"

"Beşiktaş Slaven Bilic'e teklif yapmış. Bilic ise, 'Fenerbahçe ile anlaştım' demiş. Doğrudur, yalandır bilemiyorum. Ancak benim aldığım bilgi bu yönde kuşlarımdan. Yalansa, yalanlayabilirler.

"PEREİRA İLE KONUŞMUŞLAR"

Pereira ile oturulmuş ve konuşulmuş. Derbiyi kaybederse erken de gidebilir.

"HOCA ARAMAYIN"

Beşiktaş'ın teknik direktör aramasına gerek yok. Ocak ayında Şenol Güneş ile imzalasınlar. Şenol Güneş'in de diretmesine gerek yok. Hocam gel ve işleri düzelt.

Sinan Engin bombayı patlattı! Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Engin bombayı patlattı! Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sinan Engin bombayı patlattı! Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı - Son Dakika
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