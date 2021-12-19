Sinan Engin bombayı patlattı! Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Fenerbahçe'de geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Vitor Pereira hakkında pek çok iddia ortaya atılıyor. Son olarak Beyaz TV'nin ünlü yorumcusu Sinan Engin çok konuşulacak bir bilgi paylaştı.
İşte Sinan Engin'in açıklamaları:
"Beşiktaş Slaven Bilic'e teklif yapmış. Bilic ise, 'Fenerbahçe ile anlaştım' demiş. Doğrudur, yalandır bilemiyorum. Ancak benim aldığım bilgi bu yönde kuşlarımdan. Yalansa, yalanlayabilirler.
Pereira ile oturulmuş ve konuşulmuş. Derbiyi kaybederse erken de gidebilir.
Beşiktaş'ın teknik direktör aramasına gerek yok. Ocak ayında Şenol Güneş ile imzalasınlar. Şenol Güneş'in de diretmesine gerek yok. Hocam gel ve işleri düzelt.
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