Sinan Engin'in ilginç fıkrası gündeme damga vurdu! Stüdyo buz kesti

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Beyaz TV'deki Beyaz Futbol, spor dışındaki konularla gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Sinan Engin'in 'Temel fıkrası' ilginç anlara sebep oldu.

"TEMEL FIRINA GİTMİŞ"

Sinan Engin, "Temel fırına gitmiş. Fırıncıya demiş ki ha buradan bana 99 tane ekmek ver demiş. Fırıncı da ne yapacaksın 99 ekmeği deyince Temel 'yiyeceğim' demiş. O zaman düz olsun 100 ekmek vereyim deyince Temel de 'Ulan 100'ü nasıl yiyeyim' demiş" fıkrasını anlattı, kimse anlam veremedi.

Sinan Engin, yorumculara fıkrasını açıklamak zorunda kaldı.

AHMET ÇAKAR KAHKAHA ATTIRDI

Ahmet Çakar ise anlattığı fıkrayla stüdyodakileri kahkahaya boğdu. Çakar, "Adamın biri maymun almış sırtına. 30 yıl önce belediye otobüslerinde arkada biletçi vardı. Biletçi parayı alıp bilet keserdi. Herif maymunla otobüse binince biletçi demiş ki; bir tam bir şebeke" fıkrasını anlatınca stüdyoda kahkaha koptu.