Sıradaki gelsin! Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Sıradaki gelsin! Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, Romanya'yı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kalan Hollanda'nın rakibi oldu. Bu maç, 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak.

03.07.2024 00:05
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

MERİH DEMİRAL'DAN TARİHE GEÇEN GOL

Milliler, maçın ilk dakikasında Barış Alper'in sağ kanattan taşıdığı topta köşe vuruşu kazandı. Merih Demiral, Arda Güler'in kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. Merih'in bu golü Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (52 saniye) olarak da tarihe geçti.

MERİH BİR KEZ DAHA SAHNE ALDI

Maça damgasını vuran Merih Demiral, 59. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yine Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Merih, bu kez kafayla topu ağlara gönderdi ve hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü attı. Avusturya, bu gole 66. dakikada Michael Gregoritsch ile karşılık verdi ve fark 1'e indi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan ve çeyrek finale yükselen taraf ay-yıldızlılar oldu.

RAKİBİMİZ HOLLANDA

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek eleyen A Milli Takımımız, Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. İki takım 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak maçta kozlarını paylaşacak.

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