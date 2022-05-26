Sivas'ta kupa coşkusu

Demir Grup Sivassspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından kent meydanında büyük sevinç yaşandı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu. Kupa finalini tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen Sivaslılar, uzatmalara giden karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Meydanı dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu.