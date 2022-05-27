Sivas'ta taraftarlar kupa sevincini tarihi meydanda yaşadı (2) - Son Dakika
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Sivas'ta taraftarlar kupa sevincini tarihi meydanda yaşadı (2)

27.05.2022 02:45

Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından kent meydanında büyük sevinç yaşandı.

Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından kent meydanında büyük sevinç yaşandı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor'u mağlup eden Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Kupa finalini tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen Sivaslılar, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

Meydanı dolduran kırmızı-beyazlı taraftarların bazıları da davul zurna eşliğinde halay çekti.

Şehirde birçok noktada oluşan uzun araç konvoyları nedeniyle trafik kilitlendi.

Bazı taraftarlar iş makineleriyle araç konvoyuna katıldı.

Sivas'ta taraftarlar kupa sevincini tarihi meydanda yaşadı (2)
Sivas'ta taraftarlar kupa sevincini tarihi meydanda yaşadı (2)
Sivas'ta taraftarlar kupa sevincini tarihi meydanda yaşadı (2)
Sivas'ta taraftarlar kupa sevincini tarihi meydanda yaşadı (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta taraftarlar kupa sevincini tarihi meydanda yaşadı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta taraftarlar kupa sevincini tarihi meydanda yaşadı (2) - Son Dakika
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