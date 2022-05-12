Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, taraftarın desteğiyle zor da olsa finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Bir ara avantajı kaybettiğimiz dönemler oldu ama arkadaşlarımız geri dönmeyi bildiler ve finale çıkacak sonucu elde ettiler. Başta hocamızı ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz." dedi.

Taraftarlara da ayrı bir parantez açmak gerektiğini vurgulayan Otyakmaz, dolu tribünlere karşı muhteşem bir atmosferde futbol oynadıklarını ifade etti.

Otyakmaz, stadyumu dolduran taraftara teşekkür ederek, "Bugün muhteşemdiler. Zaten hafta başında biletler satışa çıkınca ilgi, alaka vardı. Valiliğimizin 'Minik Yiğidolar' organizasyonu ve Belediye Başkanımızın da biletleri taraftara hediye etmesi ile birlikte dolu stada oynadık. Taraftarın ne kadar önemli olduğunu, futbolun ayrılmaz bir parçası olduğunu bu maçta bir kez daha gördük. İki yıldır pandemiden dolayı böyle bir yoğunluk olmamıştı. Özlemişiz, teşekkür ederiz geldikleri için." diye konuştu.

İstanbul'daki final maçına da bütün taraftarı davet ettiklerini aktaran Otyakmaz, "İstanbul'da Sivaslılar'ın ne kadar çok olduğunun bir şehir efsanesi olmadığını ispat etmemiz gerekiyor. Bütün derneklerimizi 26 Mayıs'taki final maçımıza davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Otyakmaz, final maçında Kayserispor ile aynı zamanda Anadolu derbisine çıkacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yıllardır çok değerli bir rakibimiz. Bu sene çok değerli bir takım yaptılar. Kupada da çok ciddi rakiplerle mücadele edip onları geçmeyi bildiler. Biraz da kupaya odaklanmışlardı. Ligde onlar da bizim gibi istikrarsız sonuçlar aldılar. Ama her iki takım da finali hak etti. Özellikle Kayseri'yi çok tebrik ediyoruz, önemli rakipleri elediler. Bizim için elediklerini düşünüyoruz. Onlara da başarılar diliyoruz."

Maçı izlemeye kuzusuyla geldi

Diğer yandan Sivassporlu taraftarlar maç sonu stat çıkışında takımlarının lehine tezahürat yaptı.

Bazı taraftarlar da futbolcuları taşıyan otobüsün önünü keserek meşaleler yaktı, sevgi gösterisinde bulundu.

Maçı izlemeye "kartopu" adlı kuzusuyla gelen taraftarlardan Faruk Işıl, finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.